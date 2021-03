Bars et restaurants fermés : les Mayennais à la recherche de toilettes pour soulager une envie pressante

Avec la crise de la Covid-19, il n'est plus possible d'entrer dans les cafés et restaurants pour aller aux toilettes. Du coup, des Mayennais se dirigent vers les WC publics, mais il n'est pas si simple de les trouver en ville. Illustration dans les rues de Laval.

Elles existent depuis des centaines d'années dans les villes. Les toilettes publiques se font de plus en plus rares maintenant. Difficile d'en trouver quand on se balade en ville. Les petits coins sont souvent dans les recoins des rues mayennaises. À Laval, on en dénombre 16, toutes dans un état correct, et dissimulé dans la ville. Il y en a une place du jet d'eau ou encore à côté de l'église Saint-Vénérand.

"Avec la crise sanitaire, on ne peut plus aller dans un café pour emprunter les toilettes", souligne Katarina, ajoutant que le sujet des "toilettes publiques revient sur la table, car quand on se balade, il faut rapidement trouver une solution". Être rapide sans forcement savoir où aller ce n'est pas toujours évident.

"Il manque cruellement de toilettes en ville, et il faut que cela change"

Les commerçants de la ville ne peuvent pas non plus ouvrir leurs toilettes, en raison de la crise sanitaire. Il est possible, avec de la chance, d'y avoir accès, grâce à un geste commerçant de la part des employés d'une boutique, mais la loi ne le permet pas.

16 toilettes publiques sont ouvertes dans les rues lavalloises © Radio France - Valentin PLAT

Plusieurs Lavallois souhaitent que les toilettes publiques soient répertoriées sur un dépliant afin de l'avoir sur soi, pendant la balade en ville. "Personnellement, je sais où en trouver une, mais ce n'est pas sûr que tout le monde sache ou en trouver", argumente Josiane. Une application liste toutes les toilettes publiques à Laval et en France. Son nom : Pee Place.