A Laval, plus d'une centaine de personnes marchent contre les idées d'extrême-droite

A Laval, comme dans plus d'une centaine de villes en France, une marche pour les libertés et contre les idées d'extrême-droite était organisée ce samedi 12 juin. A une semaine du premier tour des régionales et des départementales, ces manifestants veulent alerter et mobiliser.

Plus de 140 cortèges ce samedi 12 juin en France contre les idées d'extrême-droite. Un peu plus d'une centaine de personnes chez nous à Laval à l'appel de la Ligue des Droits de l'Homme, aux côtés de partis politiques de gauche (Europe Ecologie les Verts, le PCF, la France Insoumise...) et de syndicats (CGT, Solidaires, FSU...). Une marche depuis le Palais de Justice jusqu'au théâtre pour dénoncer, à une semaine des départementales et régionales, un discours d'extrême-droite qui se répand de plus en plus.

Sur une pancarte, on peut lire : "Non, les mineurs isolés étrangers ne sont pas responsables de l'insécurité". Un message qui fait écho à ce tract du Rassemblement National pour les départementales. "D'avoir une progression de l'extrême-droite dans la gestion des départements, c'est extrêmement inquiétant, que ce soit le RN ou d'autres, la République en Marche ou la droite traditionnelle. Ils sont tous sur le même schéma et c'est dangereux", s'inquiète Patrice, dans le cortège.

On ne peut pas se contenter de défendre, il faut contrer

Mais viser les idées d'extrême-droite, est-ce-que ce n'est pas inciter ses électeurs à encore plus se mobiliser le 20 juin ? Pour Adrien, c'est un risque à prendre, il faut répondre. "La politique, c'est avant tout un rapport de force. Si des militants d'extrême-droite appellent à passer à la violence, on ne peut pas se contenter de se défendre, il faut contrer par des grèves et des manifestations", estime ce jeune homme de 22 ans.

Se mobiliser, c'est aussi le mot d'ordre pour Mathieu qui lui a en tête un autre scrutin : la présidentielle. "Si on les laisse faire, ils vont croire que ce qu'ils font est accepté par tous, les discours vont continuer dans le même sens et il faut savoir dire non, notamment dans la perspective 2022. On veut absolument éviter un Le Pen / Macron", explique ce manifestant.

D'après un récent sondage d'Harris Interactive, Marine Le Pen est donnée en tête au premier tour de la présidentielle. Quant aux régionales, plusieurs sondages placent le RN en tête dans six régions au premier tour le 20 juin prochain.