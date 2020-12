A Laval, plus de 200 Mayennais à nouveau rassemblés contre la loi Sécurité globale

Après une première manifestation le 28 novembre qui a réuni plus de 1.000 Mayennais, un nouveau rassemblement était organisé ce samedi 12 décembre contre la loi Sécurité globale. Cette fois, plus de 200 personnes se sont retrouvées devant la préfecture de la Mayenne à Laval pour réclamer le retrait de cette proposition de loi.

Ces opposants ont installé une banderole avec ce qu'ils appellent les "388 "députés de la honte" place Jean Moulin. Il s'agit des députés qui ont voté pour la proposition de loi Sécurité globale en première lecture à l'Assemblée nationale le 24 novembre dernier.

Une banderole avec les "388 députés de la honte" a été accrochée sur la place Jean Moulin, devant la Préfecture de la Mayenne à Laval. © Radio France - Aurore Richard

L'article 24 qui interdit la diffusion d'images des membres des forces de l'ordre dans l'intention de nuire à leur intégrité "physique ou psychique" continue, entre autres, de faire débat même si la majorité présidentielle a indiqué qu'il serait entièrement réécrit. "C'est un grand classique. Vous mettez un article qui est facile à controverser et cela permet de faire passer tout le reste de la loi", estime Jean-Yves, un manifestant.

On est montré du doigt par l'ONU

Pour Lionel, un trentenaire, il faut un retrait total de cette proposition de loi. "Je n'aurais jamais imaginé que ma génération vivrait un moment où mon pays serait interpellé par l'ONU, la Ligue des Droits de l'Homme. Je suis fils d'immigré, je me suis toujours dit qu'en France, on était un pays de libertés et là, on fait un retour en arrière", explique-t-il.

Lionel, un opposant mayennais à ce projet de loi, souhaite le retrait total. © Radio France - Aurore Richard

Ce samedi, une délégation a été reçue à la préfecture. Elle a remis une lettre adressée au président de la République. "Les tergiversations autour d'une réécriture de cet article 24 ne nous rassurent aucunement. Aujourd'hui, il s'agit bien de retirer cette loi et d'ouvrir un autre avenir que l'autoritarisme et la dérive sécuritaire", est-il écrit.