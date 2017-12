Laval, France

C'est en parcourant la ville et en discutant ici et là que Rwaida Ayache s'est rendue compte, depuis son arrivée à Laval, il y a deux ans, que de plus en plus de personnes et de familles se trouvent dans une situation sociale et financière précaire.

Un couscous solidaire en plein centre-ville de Laval

Elle souhaite donc que les sans-abris et les familles les plus démunies passent demain dimanche, veille de Noël, une belle journée. Sur les réseaux sociaux, Rwaida Ayache, qui tient la boutique "Tea for Two", a lancé un appel à la générosité qui a très bien fonctionné. Il y aura le couscous et une distribution de dons : "c'est un repas partage, j'aime bien l'appeler comme ça, pour que tout le monde ait un Noël en famille, ce sera une très grande famille. Et ça fait très longtemps que j'y pense. Ils n'ont pas assez à manger, ils dorment parfois dehors, il y a des enfants, c'est assez dur. Noël c'est un moment de partage, il faut y aller, car eux aussi ont le droit d'avoir une fête comme les autres. Il y aura le repas et une distribution de dons, des produits de soin, pour bébé, des vêtements, des couvertures, des aliments. Il y aura des dons qu'on remettra directement aux familles et d'autres qui iront à des associations".

Ce couscous de Noël c'est demain dimanche 24 décembre à partir de midi et jusqu'à 21h au square de Boston dans le centre-ville. Plus d'une centaine de personnes doivent y participer. Si vous voulez faire un don, il est encore temps, contactez la boutique "Tea for Two", c'est rue de Rennes à Laval.