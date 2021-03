À Lavaur, Bernard Carayon va rendre hommage à Napoléon et fait fi des "féministes et des indigénistes"

Lavaur fera partie des quelques villes de France qui vont commémorer le bicentenaire de Napoléon. La ville tarnaise va se mettre aux couleurs de Bonaparte et vous propose de vous plonger dans l’Empire Napoléonien, pendant deux jours, le 22 et 23 mai. Lavaur a une longue histoire avec Napoléon. C'est d’ailleurs la ville où s’est installé Moïse Zumero le dernier mamelouk de la Garde Impériale. Lavaur c’est aussi la ville de naissance de Terre de Las Cases auteur des mémoires de Napoléon Bonaparte.

Un grand homme misogyne ?

Et pourtant, il y a quelques jours, Elisabeth Moreno la ministre déléguée en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes, déclarait que Napoléon était "l'un des plus grands misogynes" et qu'il "avait rétabli l'esclavage". Mais Bernard Carayon, le maire, persiste et signe. "Il est indispensable de se souvenir qu'avec Napoléon, notre nation a été celle du panache, de l'intelligence, de l'aventure. Son œuvre est colossale. C'est lui qui a créé l'État moderne. Le Conseil d'Etat, les préfets. C'est lui qui a lancé l'université moderne, les grandes recherches scientifiques, notamment dans la conquête de l'Égypte. Il a mis un terme aux horreurs de la Révolution, mais s'est adossé à l'esprit de la Révolution pour construire la nouvelle citoyenneté."

Le maire de Lavaur balaie les critiques que les hommes et femmes politiques font aujourd'hui. "C'est un homme d'une dimension exceptionnelle, qui a ses zones d'ombre, comme tous les grands hommes d'État qui n'en a pas eu. Après tout, François Mitterrand a bien porté la francisque. Mais là on assiste aujourd'hui à une œuvre de destruction, en quelque sorte de notre histoire. Je ne peux pas me satisfaire que des minorités indigénistes ou féministes contestent le legs de Napoléon, alors que dans le monde entier, Napoléon est un mythe extraordinaire."

Le cimentière du Port d’en Taix à Lavaur avec la tombe du dernier Mamelouk. © Radio France - SM

Les habitants, eux, n'y sont plutôt pas opposés. Dans le cimetière du Port d’En Taïx, une vieille tombe attire encore souvent. La stèle de Moïse Zumero, Alain voulait la voir absolument. Devant le tombeau d’un des cavaliers de la garde impériale, il redit l’intérêt des commémorations : "Certains le voient comme un tyran. D'autres comme un bienfaiteur. Moi je pense que c'est un enfant de la Révolution. Il a été un grand homme. Au même titre que Jean Jaurès, sans qu'on puisse les comparer. Mais Napoléon est un grand homme qui doit être célébré."

"C'est pas Hitler tout de même."

Dans le centre, Gérard, Vauréen depuis toujours fait une autre comparaison. "C'est pas Hitler tout de même. Je ne vois le problème. Il a fait des choses qui nous servent encore." Mickaël, a pourtant quelques doutes, notamment à cause de la réhabilitation de l’esclavage. "Blacks Live Matters nous fait réfléchir. Je ne suis pas pour déboulonner les statues. Ce sont des hommes qui étaient de leur époques. Je pense qu'on doit plus faire un travail d’historien que poser des questions de société."

L’opposition espère que ces commémorations seront accompagnées d’un vrai droit d’inventaire et surtout qu'elle ne coûteront pas trop cher à Lavaur.

PROGRAMME DES 22 ET 23 MAI 2021 :

Au programme, une grande reconstitution historique, portée par l’association "Aux Portes de l’Histoire", de nombreuses animations, en accès libre et gratuit (défilés, duels, démonstrations de danses, repas populaire, cérémonie, marché d’artisans…), une conférence par David Chanteranne, spécialiste de Napoléon, une grande exposition sur Jean de Dieu Soult, maréchal d’Empire, de l’association "Sauvegarde Patrimoine Thoré". L’événement reste soumis aux conditions sanitaires qui prévaudront au mois de mai.