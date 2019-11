A Lège-Cap-Ferret, le nettoyage des dégâts laissés par la tempête Amélie va prendre du temps

Lège-Cap-Ferret, France

La tempête Amélie, qui a balayé la Gironde dans la nuit de samedi à dimanche, a laissé des traces encore bien visibles ce mercredi. A Lège-Cap-Ferret, où les vents ont dépassé 160 km/h, des arbres sont tombés et de nombreuses branches ont été cassées. Dans son jardin, Clotilde est en plein ramassage de branches, trois jours après le passage d'Amélie. Un arbre s'est fendu dans son jardin. "La chute des branches a fait un bruit très sourd en pleine nuit" raconte-t-elle, s'estimant "chanceuse" que sa maison soit restée intacte.

Des arbres se sont couchés le long des routes. © Radio France - Camille Huppenoire

A 500 mètres de là, Christian n'a pas eu cette chance. Il dormait, il n'a pas entendu le chêne qui se couchait sur la maison...et n'a découvert les dégâts qu'au réveil. "J'ai eu la surprise" dit-il avec bonne humeur. Il préfère en rire, même si les dégâts sont importants. "Il y a la toiture, une branche épaisse comme le poignet l'a traversée et est tombée sur le canapé. Puis il s'est mis à pleuvoir, le canapé est à changer, tout est inondé dans la partie salon-salle à manger."

Les branches qui menacent de tomber sont coupées. © Radio France - Camille Huppenoire

Ce mercredi, Gironde Habitat s'activait dans le lotissement de la Chêneraie, où vivent Christian et Clotilde, pour couper les branches menaçant de tomber des arbres et ramasser les déchets au sol. L'arbre sur la maison de Christian été retiré mais il attend toujours la réponse de son assureur pour faire constater les dégâts intérieurs et extérieurs. Les experts sont débordés. La mairie, de son côté, a dégagé en priorité les routes et les écoles. Elle recommande d'éviter certains lieux en attendant la fin du nettoyage, comme la forêt.

A Lège-Cap-Ferret, la tempête Amélie a laissé des traces - Reportage Copier

La forêt n'est pas sécurisée, danger pour les promeneurs

Philippe de Gonneville, premier adjoint à la mairie de Lège-Cap-Ferret lance un appel à la vigilance : il vaut mieux éviter de se promener dans la forêt tant que l'ONF (Office National des Forêts) n'a pas procédé à une vérification complète. "De nombreuses branches ont été cassées et ne sont pas tombés au sol" avertit Philippe de Gonneville "j'appelle à la plus grande vigilance pour les promeneurs, chasseurs, cueilleurs de champignons, qui pourraient prendre une branche sur la tête."

Philippe de Gonneville : "Nous recommandons de ne pas se promener en forêt dans les jours qui viennent" Copier

Il est surtout recommandé d'éviter la forêt de Lège-Cap-Ferret ce week-end. Des vents à plus de 70 km/h sont attendus et pourraient provoquer la chute des branches fragilisées.