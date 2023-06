A Lenoncourt, l'unique commerce de proximité est le QG des villageois

Les six-cents habitants de Lenoncourt peuvent compter sur un seul commerce pour acheter du pain, des produits surgelés, de la viande et le journal. Alors que 60% des communes françaises ne sont dotées d'aucun commerce, l'épicerie-boulangerie Le Rural résiste. En déplacement dans la Vienne, la première ministre Elisabeth Borne devra développer les annonces du plan "France Ruralités" pour revitaliser les commerces de proximité absents dans 20.000 communes.

Dans le bar-épicerie Le Rural à Lenoncourt, des produits frais, surgelés, boites de conserve, vins alsaciens et bières vosgiennes. © Radio France - Emma Dehoey

Armés de leur liste de courses, les deux frères et sœurs Noé et Andréa viennent acheter quelques provisions. "Avez vous du bœuf ?" demande le jeune garçon à la tenante du bar. "J'en aurai cet après-midi", répond Corine. Cette Lenoncourtoise a repris le bar en 2017 en y ajoutant des produits d'épiceries. Elle a pensé à tout pour les plus anciens de la commune de Meurthe-et-Moselle. "Les produits sont prêts à l'unité, comme les yaourt ou la viande", explique Corine.

Créer du lien social

"C'est mon QG", sourit Raymond pour qui son expresso est réservé tous les matins à 7h30. "C'est rudement bien sympathique, surtout pour les plus anciens qui sont démunis face à la disparition des petits commerces." Depuis 1980, 40 % des communes du Grand Est ont perdu leurs derniers services de proximité, selon l'Insee.

Le commerce est le seul lieu où le lien social et la rencontre de nouvelles personnes sont encore possibles. Isabelle, une ancienne habitante du village est venue pour faire "coucou" à Corine, et dégoter quelques produits du terroir, comme de la bière vosgienne. C'est ce moment de convivialité que vient rechercher Thierry : "C'est toute une équipe qui s'est créée depuis six ans. Je viens pour voir les copains, boire le café, refaire le monde."

Un service public

"Je suis essentielle pour les Lenoncourtois plutôt âgés", raconte avec beaucoup d'humilités la gérante du Rural. "Quand un client n'est pas là, je m'inquiète. J'ai déjà prévenu la mairie, lorsqu'une client s'était absentée." Certains retraités passent commande auprès de Corine. Celle-ci se charge de la livraison des produits.

Des festivités dans Le Rural

Corine ne s'arrête pas là. Du mardi au dimanche, elle fait la tournée des pains à vélo à Lenoncourt, mais aussi à Buissoncourt, dans le village voisin. Il y a 15 jours, elle a organisé un karaoké "Ce fut un grand succès, il y avait une cinquantaine de personnes." Prochain rendez-vous : la fête de la musique le 21 juin, avant le bal populaire le 13 juillet prochain.