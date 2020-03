"On a les meilleurs supporters du monde" dit le président du PSG après la qualification en Ligue des champions

Stade silencieux, victoire retentissante ! A huis clos, le PSG a renversé Dortmund 2-0 ce mercredi en huitièmes de finale retour de Ligue des champions, effaçant trois ans de malédiction pour atteindre les quarts. Poussés par les supporters, qui avaient décidé de mettre l'ambiance à l'extérieur du stade, les Parisiens ont refait leur retour du match aller (2-1).

"Ce n'est que le début" pour le PSG, assure Thilo Kehrer. "C'est incroyable ce qu'ont fait nos supporters, a réagi le défenseur du PSG. Cela nous renforce, nous donne beaucoup d'énergie. Ce sont des moments fantastiques. Aujourd'hui, ce n'est que le début. Je ne sais pas si c'est notre meilleur match, on profite de ce moment. On est heureux de nous qualifier."

"C'était un match parfait, on a entendu le bruit des supporters"

Même sensation de communion pour Marquinhos. "On a entendu, on les a vus avant le match, c'est du jamais-vu !" s'est félicité le capitaine du PSG. Côté pelouse, "on a eu un bon mental sur le terrain, on est restés costauds, on a marqué les deux buts qu'il fallait. Il faut qu'on garde ça pour la suite. _Il faut qu'on garde cette bonne mentalité_, ces valeurs", a-t-il prévenu.

"L'accueil, le bruit des supporters ça nous a donné beaucoup de force", a aussi réagi Juan Bernat. Cette force supplémentaire qui nous a permis de gagner ce match. _Qu'ils continuent comme ça et nous on va essayer de faire notre part_. Cette année c'est possible", a pronostiqué le Parisien.

La joie des joueurs du PSG après la qualification en Ligue des chalmpions. © AFP - GETTY/UEFA

Un état d'esprit des joueurs très encourageant. Et au diapason des ambitions du club, rappelées ce mercredi soir, par le président Nasser al-Khelaïfi. "C'était un grand match, un match parfait. _On est très content mais notre ambition est plus grande !_", a prévenu le grand patron. Quant à l'ambiance autour du Parc, le président remercie les supporters, "ce sont les meilleurs du monde. On a les meilleurs supporters du monde. Merci à tout le monde. Je suis très fier", a clamé Nasser al-Khelaïfi.

Dortmund n'a pas mis "assez de pression" déplore Hummels

En revanche, du côté des Allemands, on a des regrets. "Nous n'avons pas réussi à mettre assez de pression sur leur but", a reconnu Mats Hummels. "Tout n'était pas si mauvais, mais on ne doit pas se permettre de perdre des ballons aussi facilement. Globalement on n'a pas réussi à arriver jusqu'à la dernière balle". Peut-être les joueurs du Borussia ont-ils manqué de supporters ? "C'était très bizarre, a réagi le défenseur de Dortmund sur le huis clos.C'était comme pour un match amical."