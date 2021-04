Le projet devrait voir le jour au 1e semestre 2023 après sept ans de préparation. Un projet "innovant", jamais vu ailleurs en France, pour permettre à des jeunes déficients intellectuels et des personnes âgées de vivre de manière autonome, autour d'activités et de lieux communs.

À Lescar, une résidence "inclusive et partagée" pour jeunes déficients intellectuels, seniors et étudiants

Cela fait cinq ans que Pascal Rupert et Pascal Leblond travaillent sur le projet. Tous les deux membres de l'association de parents d'enfants porteurs de handicap mental "Grandir Ensemble", ils ont imaginé une résidence "inclusive et partagée", où cohabiteront des jeunes déficients intellectuels, des seniors autonomes et des étudiants. "L'Ostalada", 'la maisonnée' en Béarnais, devrait voir le jour en 2023 à Lescar (Pyrénées-Atlantiques).

37 logements

Sur ce foncier communal de 5 800 m², à l'entrée de la ville, rue de Lacaussade, une quinzaine d'appartements seront destinés à des jeunes de 20 à 50 ans, porteurs d'un handicap mental léger/moyen. Une quinzaine de logements seront attribués à des personnes âgées et cinq appartements seront disponibles pour des étudiants. Les deux derniers seront réservés à des personnes qui souhaitent tester la cohabitation. Ils partageront des espaces communs et des activités : un jardin partagé, une mini-ferme, une ludothèque, un café associatif tenu par les résidents, un espace de jeux pour enfants ou encore des agrès de sport "spécial senior". "L'idée, expliquent les deux Pascal, est de permettre à nos jeunes de quitter le cocon familial, de travailler sur l'autonomie, la relation à l'autre, d'apprendre à entretenir leur logement, de prendre part à des ateliers, informatiques par exemple, partagés avec des seniors, d'apprendre à rendre la monnaie [au café, par exemple]..."

Nous avons remarqué que nos jeunes s'entendent particulièrement bien avec les seniors, qui sont bienveillants et à l'écoute, et avec les jeunes, qui ne les voient pas du tout comme des personnes en situation de handicap mais bien comme des personnes

Les différents publics, seniors et étudiants, n'ont pas été choisis au hasard. "Nous avons remarqué que nos jeunes s'entendent particulièrement bien avec les seniors, qui sont bienveillants et à l'écoute, et avec les jeunes, qui ne les voient pas du tout comme des personnes en situation de handicap mais bien comme des personnes". Des animateurs, un agent d'entretien et des aides à domicile seront sur place quotidiennement pour accompagner les résidents.

Un intermédiaire entre la maison et l'Ehpad

Pour la maire de Lescar Valérie Revel, ce dossier ouvert par l'ancien maire Christian Laine, qu'elle a "mis sur le haut de sa pile dès le lendemain de son élection", répond à une demande des Lescariens âgés. Celui d'un intermédiaire "entre la maison ou l'appartement classique, et l'Ehpad, que nous avons également à Lescar". Elle souhaiterait également que l'Ostalada ne soit que "la première pierre d'un projet d'éco-quartier en entrée de ville", sur lequel elle travaille.

La construction de la résidence, entreprise par le bailleur social Office 64 et largement soutenue par le Conseil départemental, devrait commencer d'ici la fin de l'année. Les seniors et étudiants intéressés pour y emménager peuvent prendre contact avec l'association l'Ostalada ou Grandir Ensemble. Une liste d'attente est déjà ouverte pour les jeunes en situation de handicap.