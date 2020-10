A Levroux, le maire est pour le parc photovoltaïque mais contre les éoliennes

26 000 panneaux solaires, qui s'alignent sur un champ de 11 hectares, à la sortie du bourg de Levroux. Le parc photovoltaïque est encore en construction, mais les fondations en béton donnent déjà une idée de la taille de la future installation qui doit être raccordée au réseau EDF en début d'année prochaine.

à lire aussi Indre : une campagne de financement participatif pour la centrale solaire de Baraize

Un parc solaire et douze éolienne, ça fait beaucoup ?

Le maire de Levroux, Alexis Rousseau-Jouhannet, a hérité du projet déjà bien avancé à son accession à la tête de la commune aux dernières municipales. Il dit aujourd'hui sa satisfaction d'avoir sur le territoire du bourg une centrale solaire capable d'alimenter 2500 ménages. Mais ça suffit comme ça.

On a 3000 habitants, et là on peut fournir 2500 foyer. Donc j'estime qu'avec cette ferme solaire on a déjà fait notre part

Levroux est également concernée par deux projets éoliens, qui projettent de construire au total douze éoliennes, à cheval sur des communes voisines. Et le maire est contre : "On a 3000 habitants, et là on peut fournir 2500 foyer. Donc j'estime qu'avec cette ferme solaire on a déjà fait notre part", estime Alexis Rousseau-Jouhannet. "Il y a une telle agressivité de la part de toutes ces boites qui font, notamment, des projets éoliens, nous les maires sommes sans cesse sollicités. Je pense qu'on n'a pas besoin de douze éoliennes à Levroux".

"L'Indre a fait sa part sur les renouvelables"

C'est justement l'une de ces entreprises, baptisée Neoen, qui construit le parc photovoltaïque de Levroux. Neoen construit aussi des parcs éoliens. Deux sont en projet dans l'Indre, à un stade encore théorique. La responsable développement de l'entreprise, Marion Giraud reconnait à demi-mot que le solaire est parfois plus facile à faire accepter aux élus, et à la population : "La centrale solaire occupe une surface très vaste mais en terme d'acceptabilité sociale, on les voit moins qu'une éolienne qu'on voit à des kilomètres à la ronde".

Les énergies renouvelables c'est très bien, pour autant, on doit prendre soin de nos paysages, j'estime que l'Indre a fait sa part sur le renouvelable

Le maire de Levroux le sait, ce n'est pas lui qui a le dernier mot pour dire si oui ou non, il faut construire des éoliennes sur sa commune. Mais il pense que "les énergies renouvelables c'est très bien, pour autant, on doit prendre soin de nos paysages, j'estime que l'Indre a fait sa part sur le renouvelable". Le futur parc photovoltaïque pourrait être un argument de poids pour dire au préfet, le dernier à trancher dans ce type de projet, que Levroux a "déjà donné".