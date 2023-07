À Ligny-le-Ribault, une première grande récolte réussie pour la myrtille de Sologne

Différentes variétés de myrtilles sont testées avant d'être produites à plus grande échelle

Faire de la myrtille un produit phare de Sologne. À Ligny-le-Ribault, l'entreprise Blue B Technologies réalise en ce moment sa première grande récolte de myrtilles, sur 30 hectares d'arbustes plantés, pour certains il y a plus de trois ans. Revenu sur ses terres solognotes après une longue expérience à l'étranger, le patron David-Alexandre Bertrant ambitionne, avec la "Myrtille de Sologne", de réalimenter un marché française qui ne peut répondre, aujourd'hui, à la demande : 75% des myrtilles sont importées.

Dans le "labo", cinq hectares en plein air, diverses variétés de myrtilles sont testées, afin de déterminer lesquelles s'adaptent le mieux au sol de Sologne. "Cela nous permet d'avoir des variétés toujours plus axées sur le gustatif, pour faire notre identité Myrtille de Sologne" explique Jean-Charles Feuillâtre, responsable commercial de l'entreprise. "Et puis cela nous permet d'échelonner la production, que tout le produit ne "tombe" pas en même temps."

Cartons prêts à être envoyés en distribution © Radio France - Camille Huppenoire

L'entreprise revendique une pollinisation naturelle, grâce à des ruches, pas de produits phytosanitaires de synthèse et peu d'eau consommée. Il faut dire que la myrtille se contente de peu, même si elle est fragile au niveau des racines. "La terre ici est très drainante, c'est bien pour cette plante sujette au pourrissement. Et l'accord avec l'acidité de l'eau permet de faire pousser la myrtille" précise Jean-Charles Feuillâtre.

Près de 100 tonnes produites cette année

Bien aidée par le soleil, la récolte devrait approcher les 100 tonnes cette année. Le conditionnement, des petites barquettes de de 125g aux cartons de trois kilos, se fait à quelques pas du labo. Ils sont vendus dans la grande distribution, sur les étals des marchés, aux primeurs. Le produit intéresse aussi les pâtissiers et chefs cuisiniers. "C'est également un produit prestige (...) peut-être qu'en fruits, on n'est pas aussi riches que d'autres régions et là, ça peut permettre à toute la région de marquer son identité" indique Jean-Charles Feuillâtre, gardant le mystère sur le nom de ces étoilés venus voir la petite baie violacée de Sologne.