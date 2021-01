À Lille, des rues désertes et du bruit au balcon pour le nouvel an

20h. Le couvre-feu débute dans les rues lilloises et de nombreuses personnes se pressent pour rejoindre leur réveillon. "On vient d'acheter de l'alcool, de quoi manger aussi", explique Léa, au milieu de son groupe de copine. "On va se confiner chez une copine pour la soirée, on va être entre huit et dix, et là on est très en retard !"

Très rapidement, les rues s'endorment, et deviennent quasiment désertes. En déambulant, seules quelques voitures et patrouilles de police viennent briser le silence qui règne dans la ville. Le silence, ou presque, de la musique et des cris résonnent dans certains quartiers.

Dans un immeuble près de la Place de la République, plusieurs soirées sont organisées. "C'est vrai que c'est un peu une soirée du monde d'avant, on ne porte pas de masques, mais on a chacun nos gobelets !", raconte Philippine, 23 ans. Dans sa soirée, ils sont huit, tous issus de la même école.

Des règles pas toujours respectées en soirée

Un étage plus bas, c'est Chloé qui organise le réveillon. Chez elle, ils sont un peu plus de dix à s'être réunis, tous étudiants. "On a même notre DJ attitré !" lance-t-elle. "A un moment, les jeunes ont besoin de se retrouver et de profiter", ajoute sa copine Julie.

Je ne peux pas dire qu'on respecte les règles Covid, non - Julie, participante à une soirée entre étudiants

Ici pas de masques non plus, encore moins de distanciation sociale. "D'habitude, un réveillon, c'est 40 ou 50 personnes, là on est une dizaine, on réduit déjà", précise Chloé.

Forte présence policière dans les rues

Le contraste est frappant avec ce qu'il se passe dans les rues, d'habitude bien animées à l'approche de minuit. Cette année, le calme absolu. Autour de la Grand Place, seuls quelques journalistes sont venus observer ce passage à la nouvelle année si particulière. Dans la Rue Nationale, six fourgons de police sont stationnés. Les forces de l'ordre contrôlent les quelques curieux.

Les rues sont désertes, quelques patrouilles de police tournent dans la ville. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Minuit arrivé, c'est une euphorie lointaine qui se fait entendre. Des cris de"Bonne année !!" résonnent dans les rues sans que l'on puisse vraiment les distinguer. Les Lillois se répondent pendant plusieurs minutes, des pétards se font entendre. Puis le calme revient au bout d'une vingtaine de minutes.