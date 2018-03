A plus de 55 ans, Fanfreluches est probablement la plus ancienne mercerie de Lille et elle regorge de trésors, accumulés au fil des ans. Hélène, sa propriétaire, a décidé de changer de vie et quitte la région. Mais elle ne cédera sa boutique qu'à une personne aussi passionnée qu'elle.

Lille, France

Dans le centre ville, à deux pas de la très commerçante rue de Béthune et ses grandes chaînes de mode, Fanfreluches est une adresse confidentielle, que l'on échange entre passionnés de couture. Hélène Huart a repris la boutique il y a 14 ans à une octogénaire qui partait à la retraite après une vie derrière le comptoir.

La mercerie, à la façade reconnaissable entre toutes, est une adresse bien connue des couturières © Radio France - Sophie Morlans

Elle a aussi précieusement conservé quelques trésors, des stocks de boutons, dentelles et passementeries, qu'elle n'a cessé, depuis, de compléter. Aujourd'hui, Fanfreluches ressemble à une vraie caverne d'Ali Baba.

Une petite malle aux trésors avec 9 000 tubes de boutons et des kilomètres de rubans.

"Ici, mes clients trouvent tout ce qu'il faut, de A à Z, pour créer un vêtement. Dentelles, rubans, ou même passementeries. Et surtout, des boutons par milliers." Ils sont exposés sur un mur entier, classés par taille et couleur. "Certains, comme ces boutons noirs et or, sont aujourd'hui introuvables. Je sais m'y retrouver car je je les aime, je les connais tous. Il y en 9 000 tubes", raconte fièrement la mercière, intarissable. Arrivée là il y a 14 ans, après avoir travaillé comme modéliste pour des enseignes nordistes comme Damart ou Cyrillus, Hélène voulait à l'époque installer un atelier à l'étage. Mais la boutique lui a pris finalement trop de temps et aujourd'hui, à bientôt 40 ans, elle veut tourner la page de la mercerie, pour partir vivre à la campagne, un peu plus au Sud, et se lancer dans les créations pour enfants.

Pas question de voir ma mercerie disparaître.

Mais si Fanfreluches est à vendre, Hélène a posé ses conditions. Elle ne la cédera qu'à une personne aussi passionnée qu'elle, qui s'engage à la faire perdurer, et à reprendre les stocks. Elle a donc lancé un appel sur Facebook, déjà partagé près de 6000 fois en une semaine.

"Je ne m'attendais vraiment pas à tout ça", confie la mercière, "autant de messages de soutien, de gentillesse, mais aussi des candidatures, souvent de personnes jeunes, signe que l'image de la couture est dépoussiérée". Hélène, qui aime la discrétion et la solitude, est est un peu embarrassée par tant de lumière. Et n'a plus qu'à éplucher des dizaines de candidatures, avant d'entamer sa nouvelle vie et laisser Fanfreluches entre de bonnes mains.