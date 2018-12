A Lille, la Secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runnacher lance un appel: "pour Noël, n'oubliez pas vos commerçants".

Lille, France

Certains ont été touchés de plein fouet par les blocages, comme le centre commercial Auchan à Englos. D'autres ont été impactés indirectement, comme les commerçants du centre-ville lillois. La ville n'a pourtant pas subi de dégât ou de blocage de la part des gilets jaunes. "Les gens ont simplement eu peur", explique Hélène Natier, présidente de l'Union Commerciale du Vieux-Lille, qui regroupe une centaine de boutiques. "Avec, en plus, le mouvement des lycéens, cela fait beaucoup. En moyenne, nous avons subi une perte de 30% et déjà une trentaine de licenciements sont prévus".

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, a rencontré jeudi 13 décembre ces commerçants lillois. En moyenne, leur perte est estimée à 25%, avec de gros écarts. Certains commerces de bouche ont perdu de la marchandise. D'autres ont simplement été victimes d'un effet psychologique, mais n'ont pas été touchés directement.

l'Etat est à leurs côtés

"Nous les soutenons pour passer cette crise, rappelle la secrétaire d'Etat, même si certains ne rattraperont pas leur chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. On leur donne des facilités de paiement sur leurs impôts, leurs charges sociales. On paie du chômage partiel, on donne aussi des possibilités sur le travail le dimanche. Grâce à la banque publique d'investissement, nous leur offrons des facilités de trésorerie. Nous avons réuni les banques, à plusieurs reprises, car elles doivent se sentir concernées pour faire en sorte que tout le monde passe le cap."

J'en appelle aux gilets jaunes: il faut savoir arrêter un conflit

Agnès-Pannier Runacher a également lancé un appel aux gilets jaunes, qui se préparent à manifester une nouvelle fois ce week-end, notamment à Lille: "Emmanuel Macron a fait des annonces importantes et massives en début de semaine. Il faut savoir saisir cette main tendue et sortir du conflit. Quand le commerce est en difficulté, c'est la France entière qui est en difficulté et je ne pense pas que ce soit l'objectif recherché par les gilets jaunes".

Tous dans le même bateau.

Mais les français ont aussi un rôle à jouer, rappelle la Secrétaire d'Etat. "Il faut descendre de chez nous, pour faire nos courses de Noël, aller chez nos commerçants habituels, prendre ce temps là, pour rendre un service collectif , plutôt que de faire appel à une plateforme internet qui ne paie pas d'impôts en France".