A Lille, le pass sanitaire s'impose dans la restauration

Pour siroter un verre en terrasse, déguster un welsh à l'abri de la pluie ou boire un café au bar, il faut désormais se munir d'un pass sanitaire. Une mesure entrée en vigueur ce lundi matin dans toute la France, malgré la contestation dans la rue et par certains professionnels du secteur.

Installé face à l'opéra de Lille, Louis Demade Lefelle accueille ses clients, smartphone à la main, pour scanner les pass sanitaires. "Ce matin, _j'ai déjà du refuser dix tables_. Sachant que notre panier moyen le matin est à 9 ou 10 €. Ca fait quand même 100€ de perdus sur une matinée. Donc on risque de devoir anticiper une réduction du staff. Mais comme nous ne savons pas du tout comment ça va se passer, si on va vraiment perdre 20% de notre clientèle ou pas, c'est assez compliqué".

Des refus de clients qui désolent

Pour lui, ces refus sont un crève-cœur : "Les clients sont mécontents du coup, sauf qu'en tant que restaurateurs, on fait ce que l'on nous dit, ce n'est pas notre faute. _On s'attend à perdre 20 % de notre clientèle_, entre les frontaliers, les Belges, et même ici en France. Donc après c'est à nous d'anticiper toutes ces petites choses un peu négatives".

Eric et sa compagne se sont installés en terrasse mais n'ont malheureusement pas pu rester. Seul l'un d'eux avait emporté son pass sanitaire. "Moi je l'ai sous forme papier, et elle a oublié le sien, parce que en version papier aussi. Du coup je vais rentrer seul pour commander, et puis on ira manger sur un banc".

Isis, elle, a du se faire tester. Prise de court par les annonces du gouvernement, elle n'a reçu qu'une dose de vaccin. "Je n'étais pas réfractaire, j'avais prévu de le faire, mais pas tout de suite, d'attendre début septembre. Et maintenant je suis obligée de refaire un test toutes les 48 heures. Là j'attends pour faire ma deuxième dose, après il faudra que j'attende encore une semaine pour avoir le schéma vaccinal complet. C'est vraiment embêtant..."

Le ministre des PME en défense du pass et de la vaccination

En visite à Lille ce lundi, le ministre délégué aux PME Alain Griset a défendu le bien fondé de ce dispositif. "J'ai l'impression que le pass va rentrer dans les mœurs. Et que dans quelques jours, il y aura un réflexe de l'ensemble des Français qui comprendront qu'avec ce pass, on peut vivre normalement. La seule solution, c'est que tout le monde se fasse vacciner".

Le ministre a également rappelé les conséquences qu'aurait eu un nouveau reconfinement sur le secteur de la restauration : "Parce qu'il y a un an avec ce taux d'incidence on aurait été confinés et donc c'est une chance d'avoir les vaccins. Les restaurateurs ont beaucoup demandé à rouvrir quand ils étaient fermés. Aujourd'hui, ils peuvent travailler normalement. Il y a juste ce petit contrôle à l'entrée, c'est assez rapide. Et moi j'ai confiance en ce dispositif".