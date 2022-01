A Lille, les militaires du Corps de Réaction Rapide officiellement en alerte pour l'OTAN en 2022

Lille se retrouve sur le devant de la scène militaire internationale pendant une année. Depuis le 1er janvier, la France est en charge de la force de réaction rapide de l'OTAN. Les militaires de la Citadelle sont donc au premier plan : le corps de réaction rapide France, installé à Lille, prendra le commandement des forces terrestres en cas d'alerte. C'est la Turquie qui était chargée jusqu'ici de cette mission. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce jeudi 13 décembre.

Le fanion de la NRF a été officiellement remis à la France - SCH AMAURY - CRR Fr

Les 430 militaires de 14 nations différentes se tiennent donc prêts cette année pour de nouvelles responsabilités, dans un contexte de tensions entre l'OTAN et la Russie.

Le général Pierre Gillet., à la tête de ce corps de réaction rapide, est évidemment fier de voir Lille et ses hommes ainsi mis en avant. "On est tout à fait conscients qu'il faut continuer à s'entraîner, car on ne peut jamais dire qu'on est prêt, c'est un dispositif dynamique. C'est un magnifique coup de projecteur et une belle occasion de faire rayonner Lille et la force de commandement de l'armée de terre. Il y a une vraie expérience opérationnelle. Cela signifie qu'une alerte de plus, les militaires savent ce que cela représente en matière de poids pour les familles, et en matière d'engagement pour eux."

C'est l'aboutissement d'une préparation exigeante de 18 mois qui s'est achevée par un exercice grandeur nature en Norvège au mois de novembre. Le corps sait que de nouveaux exercices impromptus l'attendent au cours de cette année. Il se tient prêt aussi à intervenir à tout moment: capable de déployer 40.000 soldats en 30 jours.