Lille, France

Ce devrait être la troisième évacuation de bidonville depuis le début de l'été dans la métropole lilloise. Lundi 20 août, dès 6 heures du matin, la centaine de Roms qui vivent sur le campement situé sous le Pont Pasteur, en contrebas d'Euralille, devraient être expulsés. L'annonce a été faite ce vendredi 17 août par le Collectif solidarité Roms de la métropole lilloise, après une réunion en préfecture du Nord. Contactée, la préfecture n'a pas confirmé cette expulsion.

Le terrain avait été évacué une première fois en 2012, mais il est réoccupé depuis près de cinq ans. Une décision de justice, ordonnant l'expulsion, avait été prise en 2016, mais elle n'a jamais été appliquée jusqu'à aujourd'hui. Depuis peu, c'est la Métropole européenne de Lille qui est propriétaire.

Des familles inquiètes

L'information de l'évacuation a vite fait le tour des 35 caravanes : les familles s'attendent à voir arriver la police lundi, à la première heure, et à devoir laisser leurs abris de fortune. Claudio est à Lille depuis dix ans, il vit sur le campement Pasteur depuis quatre années. Il travaille dans le bâtiment, il a aujourd'hui quatre enfants, sa femme est enceinte. Il est inquiet : "la police va dégager tout le monde, c'est pas normal ! On va aller où ? Dans la rue ?".

La plupart des enfants vivant dans le bidonville Pasteur sont scolarisés © Radio France - Cécile Bidault

Cette politique de démantèlement "coup de pied" ne règle rien !

Depuis l'annonce de l'évacuation, les associations qui travaillent avec les Roms et en lien avec les services de l'Etat, ont accéléré les procédures de recherche de logement, cinq à six familles pourraient être relogées.

Deux autres bidonvilles, à Lille et Villeneuve d'Ascq, et un squat à Roubaix, ont déjà été évacués cet été. Selon Dominique Plancke, du collectif Solidarité Roms, ils se reconstituent, systématiquement : "les personnes ne s'évaporent pas, ce n'est pas parce qu'on les met à la rue qu'elles vont repartir. Cette politique de démantèlement 'coup de pied' ne règle rien". Selon le collectif, il y a aujourd'hui dans la métropole lilloise une vingtaine de bidonvilles, où vivent un millier de personnes.

Dominique Plancke, du collectif Solidarité Roms, Copier

Comment je vais aller à l'école ? - Rosaline, 10 ans

Comme souvent lorsqu'une évacuation est annoncée, les familles risquent de prendre les devant, et quitter le bidonville avant lundi, pour aller chercher un autre endroit, ou aller temporairement à l'hôtel. Rosaline et Regina ont 10 et 8 ans, le petit garçon et la petite fille sont scolarisés dans le Vieux-Lille, à deux pas du pont Pasteur : "c'est dur, parce que si on part, comment je vais aller à l'école ? Ici, on a où dormir, et j'aime bien aller à cette école".