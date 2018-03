Lille

Il n'y a pas foule, ce vendredi matin, au camp Pasteur, à Lille. En contrebas de deux ponts routiers, un bidonville habité par 150 Roms s'est constitué ces dernières années au fil des arrivées de caravanes qui tiennent lieu d'habitation.

L'entrée du camp Pasteur, à Lille, juste à côté du siège de la Métropole Européenne de Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

Une fois toutes les trois semaines, le bus blanc de l'association Médecins Solidarité Lille se gare à l'entrée du camp. A l'intérieur, tout a été aménagé afin de créer deux boxes de consultation : un pour les adultes avec un médecin généraliste et une infirmière et un second avec une pédiatre (de l'association "Pédiatres sans Frontières") et un interprète pour recevoir les enfants. Maïta Dubois, la présidente de l'association raconte l'histoire de ce bus :

On l'a acheté sur ebay pour 3 000€ en 2011 et on l'a ensuite équipé pour 50 000€ grâce à des dons

Aujourd'hui, le bus enregistre 800 000 kilomètres au compteur, est conduit par un bénévole. Comme à chaque fois, les praticiens doivent toquer à la porte des caravanes pour dire qu'ils sont là. Comme à chaque fois, la file d'attente ne tarde pas à se constituer.

Les premières patientes arrivent au bus de Médecins Solidarité Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

Si ce bus vient dans ces camps, c'est parce que les Roms, même s'ils bénéficient d'une carte vitale (un droit auquel peut prétendre tout citoyen membre de l'Union Européenne), ne se déplacent que rarement dans les cabinets médicaux classiques : par crainte d'un refus ou à cause de la barrière de la langue. Ici, ils viennent donc en confiance même si cela peut prendre du temps.

Vaccinations des enfants

Premier patient, David, un bébé de 3 mois et sa maman, Corachi. Le petit doit être vacciné. C'est la principale activité de la pédiatre, retraitée et bénévole, Chantal Samaille :

On réalise 100 vaccins par an dans camp. Si on était pas là, les enfants ne seraient pas vaccinés.

En moyenne, le bus reçoit 8 à 10 patients chaque matin, de 9h à 12h. Le docteur Francis Merckaert est âgé de 71 ans. Aujourd'hui retraité, cet ancien généraliste de Mouvaux, près de Lille, a longtemps travaillé bénévolement dans le camp de migrants de la Croix Rouge de Sangatte dans les années 2000. Il est bénévole chez MSL depuis 9 ans et décrit les pathologies les plus ouvent rencontrées :

Des douleurs au dos, parce qu'ils se partagent à tour de rôle dans la nuit un matelas dans une petite caravane. Il y a aussi des diarrhées à cause d'une mauvaise alimentation. Les Roms trouvent parfois à manger dans les poubelles

Quelques consignes d'hygiène destinées aux Roms © Radio France - Stéphane Barbereau

Un appel au bénévolat

L'association dispose également d'un local, à Loos, près du CHR, ouvert tous les jours du lundi au vendredi. Il est destiné aux personnes n'ayant aucun droit à la sécurité sociale (pas de carte vitale, pas d'aide médicale d'Etat pour les étrangers). Il s'agit donc bien souvent de patients étrangers, de SDF. en 2017, 8 572 consultations ont été réalisés dans ce local par les 156 médecins, infirmières, dentistes, chargés d'accueil, assistantes sociales et interprètes qui se relaient, pour la plupart, bénévolement tout au long de l'année. L'association recherche d'ailleurs des chirurgiens dentistes et des infirmières.