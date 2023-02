À Lille, une centaine de personnes rassemblées en soutien à l'Ukraine

Les Lillois se mobilisent en soutien à l'Ukraine. Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées sur le pont de Kharkiv à Lille ce vendredi 24 février. Un rassemblement symbolique un an, jour pour jour, après le début de l'offensive russe en Ukraine. Des enfants des centres de loisirs de la ville ont d'ailleurs chanté en ukrainien pour l'occasion.

"Je pensais rester en France quelques semaines"

Après un an de conflit, l'émotion est palpable et se lit sur tous les visages. Stéphanie, drapeau ukrainien sur le dos, est en larmes. "C'est difficile et pesant pour eux, leur vie suspendue depuis un an et c'est très long", déplore-t-elle.

La guerre, les bombes et les morts occupent tous les esprits. Romain, dont la petite-amie est originaire de Kiev, la capitale de l'Ukraine, est encore très marqué par ses récits. "Quand elle me montrait des photos de rues avec des cratères de 6 mètres de diamètre à cause des bombardements, c'était très choquant", confie le jeune homme.

Verra-t-on un jour le bout du tunnel ? La question est sur toutes les lèvres. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent de ne jamais voir la guerre se terminer. "Au début, je pensais rester en France seulement quelques semaines mais aujourd'hui, ça fait un an que je suis là et ça me rend très triste", raconte Svetlana, une ukrainienne.

"La bête immonde peut toujours surgir"

Face à l'histoire qui se répète et une guerre aux portes de l'Europe qui n'en finit plus, certains redoutent que le conflit s'étende. "On remarque que la bête immonde peut toujours surgir. On a eu Hitler, Staline et maintenant, Poutine, il faut rester vigilant, insiste Bernard. Même en Europe, des pays comme la Hongrie ne respectent pas toujours les règles. Il faut tout faire pour rester unis".

En soutien à l'Ukraine, la mairie de Lille va se mettre aux couleurs du pays. Elle va notamment se parer de jaune et de bleu ciel jusqu'au 1er mars. La ville poursuit également sa collecte de dons pour financer l'envoi de médicaments et de générateurs électriques. Depuis le 24 février 2022, plus de 3.800 réfugiés Ukrainiens sont arrivés dans le Nord-Pas-de-Calais.