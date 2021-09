A Lille, une prépa pour futurs prêtres accueille sa première promotion

A l'heure où les étudiants font leur rentrée, à Lille une nouvelle formation commence ce samedi 11 septembre : une année de préparation pour devenir prêtre. Quatre jeunes, âgés de 27 à 30 ans, vont suivre des cours, notamment de théologie, vivre aux côtés de prêtres en activité, s'immerger dans la religion, pour savoir s'ils veulent vraiment s'engager dans cette voie.

Si oui, ils pourront poursuivre au séminaire pendant six années. "L'objectif, c'est qu'ils sortent d'ici en étant plus solides dans leur foi", explique le père Christophe Danset, vicaire épiscopal, responsable de cette prépa, qu'on appelle année de propédeutique, "s'ils choisissent de devenir prêtre, 'Deo gratias', mais s'ils préfèrent faire autre chose, on en sera infiniment heureux, pourvu que ce soit leur choix".

Christophe Danset (à gauche) est le responsable de cette formation. Ici avec le père Charles-Marie Rigail, du service des vocations. © Radio France - Cécile Bidault

ECOUTEZ : Christophe Danset, vicaire épiscopal Copier

Pendant un an, ces jeunes seront installés à la Maison Saint André. Dans cet ancien presbytère habitent trois prêtres du diocèse de Lille. Dans le vestibule, on trouve des vélos, un baby-foot, un peu plus loin une bibliothèque riche en ouvrages religieux, et tout au fond un beau jardin avec un potager, une grande table pour partager les repas, et même des poules.

Célibat obligatoire, réseaux sociaux interdits

Ils devront se plier à certaines règles : le célibat, pour tester si on en est capable avant de devenir prêtre, les cours de théologie, la lecture approfondie de la bible, l'animation de séances de catéchisme, des missions caritatives. Les jeunes s'engagent aussi à réduire leur vie sociale, et à sortir des réseaux sociaux. "C'est une année pour prendre du temps pour la prière et l'intériorité", explique le père Danset, "donc on essaye d'être un peu tranquilles".

A l'arrière de la Maison Saint-André, au cœur du Vieux-Lille, un grand jardin avec un potager et des poules. © Radio France - Cécile Bidault

Une fille parmi les étudiants

Parmi les quatre étudiants de cette première promotion, il y a une jeune femme : Lise Flipo, 27 ans. Etre prêtre n'est pas une option pour elle, mais cette artiste-peintre qui réalise des vitraux s'interroge sur le fait d'embrasser ou non une vie religieuse. "Je me laisse conduire", sourit-elle, "je pense avoir ma place en tant que femme".

Lise Flipo, 27 ans, participera à cette année de préparation à la vie religieuse. © Radio France - Cécile Bidault

Le séminaire de Lille a fermé il y a deux ans. En lançant cette prépa religieuse, les diocèses de Lille, Arras et Cambrai espèrent susciter de nouvelles vocations.

ECOUTEZ : reportage à la Maison Saint-André Copier