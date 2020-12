A Limoges 400 familles vont pouvoir fêter Noël grâce au secours populaire

Le secours populaire de la Haute-Vienne organisait ce jeudi à Limoges sa distribution de jouets et de colis alimentaires pour permettre aux familles les plus démunies d'avoir droit de passer dignement les fêtes de Noël. Une aide précieuse pour les familles beaucoup plus nombreuses cette année.

C'est au pavillon Buxerolles à Limoges que le secours populaire de la Haute-Vienne a distribué à 400 familles en situation de précarité des colis alimentaires et des jouets pour que les enfants puissent avoir droit à un vrai Noël. Mais pas d'ambiance festive cette année, pas d'orchestre ni de goûter organisés pour les bénéficiaires qui ont été accueillis par petits groupes et selon des horaires bien précis afin de respecter les règles sanitaires.

L'essentiel a pu être assuré malgré la crise sanitaire

"C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas la même ambiance que d'habitude mais nous avons assuré l'essentiel et nous avons donné aux bénéficiaires les mêmes choses que les autres années" assure Thierry Mazabraud, le secrétaire général du secours populaire qui explique aussi que l'association a dû aider une centaine de familles supplémentaires cette année. "Nous avons vu beaucoup de nouveaux visages, des jeunes et même des auto-entrepreneurs qui ont poussé pour la première fois les portes du secours populaire" précise pour sa part Marie-Josée, une bénévole. "Et même si ce n'est pas comme d'habitude, les bénéficiaires sont contents et tous nous remercient" ajoute t-elle.

Des bénéficiaires dans le désarroi à cause du Covid

Forcément la crise sanitaire explique en grande partie l'augmentation du nombre de bénéficiaires. C'est le cas de Stéphanie qui élève seule ses deux enfants. Avant le premier confinement elle était employée de maison et aujourd'hui elle vit avec le RSA. "J'ai été licenciée, et aujourd'hui la situation m'oblige à venir au secours populaire, on a bien la prime de Noël mais on a aussi des traites à payer, et je ne sais pas si j'aurais pu offrir des cadeaux aux enfants sans l'aide du secours populaire" confie la jeune maman.

Si c'est à Limoges que les besoins sont les plus nombreux, le secours populaire organise aussi des distributions pour Noël dans 17 lieux répartis sur la Haute-Vienne.