A Limoges, cet agent immobilier reverse une partie de ses commissions à des associations

Depuis un an, Florian Dubois reverse cent euros à une association locale, à chaque vente de bien immobilier. La semaine dernière, cet agent immobilier distribuait son 23e chèque à l'association Mes Mains en Or, spécialisée dans l’édition de livres tactiles pour enfants déficients visuels.

Pour ce 23e don, direction Beaubreuil. Depuis un an, Florian Dubois se déplace auprès de chaque association à qui il remet un chèque. Jeudi 16 décembre, il a rencontré Caroline Chabaud, directrice de l'association Mes Mains en Or.

Le Père-Noël immobilier

" C'est notre Père Noël", lance les yeux brillant la directrice de l'association. "M. Dubois m'a appelée un matin et m'a dit : j'ai un don pour vous. Cent euros, c'est le coût de production d'un livre pour un enfant aveugle." Reliefs, gros caractères et brailles, ces livres tactiles, sont tous faits-mains par les membres de l'association. Une production coûteuse, d'une somme allant de 100 à 150 euros par pièce. " C'est une cause méconnue du grand public. Pourtant, les enfants malvoyants et non-voyants ont besoin de ces livres pour nourrir leur esprit, leur imagination et leurs connaissances comme tout autre enfant."

Chaque livre est fait-main par une membre de l'association Mes Mains en Or. © Radio France - Salomé Pineda

Cette association, Florian l'a découverte sur Internet. " D'habitude ce sont les clients qui choisissent la destination de mes dons. Certains ont une association en tête, d'autres me donnent plutôt un thème. Ici mes clients m'avaient seulement indiqué vouloir quelque chose lié à l'enfance."

Assister à ces belles initiatives, ça me fait du bien à moi aussi.

Dans une autre vie, cet agent immobilier était musicien. Depuis sa reconversion, la notion partage manquait à son quotidien. " Avec mon activité, on a souvent la tête dans le guidon, et on oublie ce qui se passe autour de nous." En 2019, Fabien est victime d'un accident. C'est le déclic.

" J'ai trouvé cette idée pour mélanger mon travail, tout en aidant des associations." Une initiative personnelle, encouragée par son agence. "J'ai la liberté de rencontrer les associations sur mon temps de travail. Assister à ces belles initiatives, ça me fait du bien à moi aussi. Etre bien dans sa tête, ça permet d'être bien au boulot."

En 2022, le projet de Florian se poursuit. L'objectif: "faire le plus de dons possible."