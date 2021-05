A Limoges, des fresques réalisées avec les jeunes patients du CH Esquirol

Les thèmes et les couleurs ont été choisis entre les jeunes, les professionnels des unités de soins et l'artiste

Le bâtiment Roger Garoux est neuf, très fonctionnel, mais aussi très impersonnel et sans chaleur. Pour donner un côté plus accueillant à ce bâtiment, qui abrite deux unités de soins psychiatriques pour enfants et adolescents, l'Odyssée et le Petit Prince, la direction a décidé de faire appel à un artiste peintre : Grégory Réti.

L'artiste parisien est spécialisé dans la décoration des services de santé, plus particulièrement ceux de pédiatrie. Il a déjà travaillé dans le service d'hémato-oncologie du Pôle mère enfant de Limoges. A l'automne dernier, il s'est lancé, grâce au soutien financier du Lion's Club St Martial, dans la réalisation de plusieurs fresques.

Avec l'aide des jeunes patients, il a donc réalisé des personnages de BD, une planisphère, un basketteur ou encore une fresque sur le thème de la musique et du cinéma dans le hall d'accueil.

Fresque réalisée par Grégory Réti et les jeunes patients du Centre Hospitalier Esquirol, à Limoges © Radio France - Valérie Mosnier

L'univers de la BD dans l'unité des Petits Prince du Centre Hospitalier Esquirol © Radio France - Valérie Mosnier

Le but était d'abord d'égayer les lieux pour que les jeunes puissent s'y sentir bien, mais aussi de permettre à ces jeunes de s'évader quelques heures, car selon Grégory Réti : "Peindre, pour tout le monde, c'est thérapeutique. Ça recentre, le monde arrête de tourner autour de vous et vous vous concentrez parce qu'il faut faire quelque chose de propre."

Jean Baptiste Tribet, cadre de santé dans les deux unités de soins, ne dit pas autre chose. La peinture a permis aux jeunes "de se concentrer sur un projet autre, qui ne soit pas en lien avec le Covid, le contexte sanitaire ou leurs problèmes précis, pas forcément en lien avec le contexte sanitaire".

Depuis novembre 2020 et le deuxième confinement, les passages aux urgences ont doublé, et les tentatives de suicide ont été multipliées par dix, selon le professeur Bertrand Olliac, chef du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au Centre Hospitalier Esquirol.