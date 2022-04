À Limoges, des réfugiés ukrainiens prennent des cours de français

La solidarité en actes à Limoges. Des réfugiés ukrainiens, arrivés à Limoges quelques semaines après le début de la guerre, prennent des cours de français grâce à une association et une école de la ville. Les nombres, les jours, les mois : ils apprennent les bases pour devenir plus autonomes.

Malgré la guerre en Ukraine qui s'éternise, la solidarité semble toujours intacte dans notre département. Cela passe par l'hébergement des familles ukrainiennes, l'accompagnement dans les démarches administratives mais aussi par les cours de français. Ils se poursuivent également pour les réfugiés ukrainiens arrivés à Limoges. FormaPlus 87, une école privée de la ville, met ses salles à disposition pour les associations et les familles qui veulent apprendre notre langue. Ce samedi, ils étaient une quarantaine à se former.

Parler français pour s'intégrer

Les réfugiés ukrainiens écoutent attentivement leur professeur, le nez rivé sur le tableau. Aujourd'hui, ils récitent les nombres. Irina est arrivée il y a un mois de Kiev, la capitale : "Les gens ne maitrisent pas du tout le français ici donc c'est le niveau débutant. On apprend les jours de la semaine, les mois, les couleurs, les choses vraiment simples. Tout ce qu'il faut pour ne pas être perdu dans cette société" explique-t-elle en ukrainien "Si des Français arrivaient en Ukraine, j'aimerais bien qu'ils apprennent notre langue".

Une quarantaine d'Ukrainiens apprennent le français © Radio France - Flavien Groyer

Après les nombres, place au féminin/masculin. Les cours ne sont pas toujours simples mais Isabelle, bénévole et courtier de profession, est présente pour épauler les élèves : "On reprend la diction, les sons aussi, tout ce qui est phonétique. Le son 'eu' par exemple n'existe pas en ukrainien donc il est souvent remplacé par le son 'ou'" sourit la bénévole. Pourtant au bout de quatre séances, les séances de français payent pour certains réfugiés. Svetlana qui est venue en France avec son époux, est fière d'elle : "On progresse bien ! On n'a même plus besoin d'utiliser Google traduction quand on parle aux gens".

Sans ces cours de français, les réfugiés seraient vraiment perdus. C'est l'association locale Ukraïnka, créée par des ressortissants ukrainiens quelques jours après le début de la guerre, qui a mis en place ces cours. Vadym y est bénévole. Il explique l'importance du français pour les démarches administratives : "La préfecture, les banques, faire le CV, la lettre de motivation. C'est hyper important pour les rendre plus indépendants, intégrés et autonomes" conclut-il.

Manque de bénévoles

L'association voudrait donner plus de cours de français pour davantage de réfugiés mais il n'y a pour le moment pas assez de bénévoles. Le directeur de l'école FormaPlus 87, Jamal Fatimi, lance donc un appel : "Nous voulons davantage de bénévoles pour faire des petits groupes. Plus on en a, plus on fait des groupes" explique-t-il. "Tout le monde peut former ! Ils (les réfugiés ukrainiens, ndlr) ne préparent pas l'agrégation de français ! Nous avons des instituteurs, nous avons de tout".

Quelque soit son niveau, il peut être utile !

Pour devenir bénévole, vous pouvez contacter l'école au 05 55 69 15 07 ou l'association Ukraïnka sur leur page Facebook.

Jamal Fatimi appelle aussi toutes les personnes qui le souhaitent à prêter des vélos, car c'est le moyen de locomotion le plus pratique et le moins cher pour les réfugiés ukrainiens.