À Limoges, entre résignation et nécessité d'une réforme des retraites

Ce mardi en centre-ville de Limoges (Haute-Vienne), une semaine pile avant la présentation du projet de réforme des retraites imaginé par la Première ministre Elisabeth Borne , on retrouve le clivage habituel autour de cette réforme dont on parle déjà depuis plusieurs années en France. Avec une grande question : faut-il repousser l'âge légal de départ ?

ⓘ Publicité

Pour Nicolas, fonctionnaire territorial de 49 ans, c'est clairement non. "Je ne me vois pas changer des ampoules à 15 mètres de haut ni des LED sur des lampadaires à 65 ans. En tant que fonctionnaire, on n'est pas forcément derrière un bureau", dit-il, très remonté contre le projet de réforme du gouvernement tel qu'il l'imagine, c'est à dire repousser à 64 ou 65 ans l'âge légal de départ.

Sylvain, 50 ans, est lui salarié dans le secteur médical. Il n'est pas spécialement enchanté à l'idée de rallonger son temps de travail. Surtout qu'il estime que la classe politique prend des décisions sans réellement "comprendre" les Français. "À nos élus, est-ce qu'ils prendraient des décisions pareilles s'ils vivaient les mêmes réalités que nous les salariés", explique-t-il.

Pourtant, beaucoup de Limougeauds croisés estiment que cette réforme est nécessaire. "Alors, je ne me vois pas en classe face aux élèves jusqu'à 65 ans. On a moins de patience et c'est moins agréable pour les élèves mais il faut un juste milieu je pense", raconte Léonore, une enseignante de 56 ans. "Ça ne me fait pas plaisir, je ne suis pas d'accord mais il faut prendre des décisions difficiles parfois. C'est un vrai effort et je le ferai", explique Régis, employé de banque de 56 ans en centre-ville de Limoges.

Il devra donc sûrement travailler plus longtemps, quelques années de plus, mais un effort, comme le dit, "dans la suite logique des choses", estime Isabelle, 55 ans. Cette hotellière précise : "on vit plus longtemps, donc il faut plus de cotisations et donc c'est normal que l'on travaille plus longtemps. On est encore en pleine forme à 60 ans", termine-t-elle.