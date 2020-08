A Limoges, la police auprès des jeunes pour des activités dans les quartiers

Avec le coronavirus, peu d'enfants ont pu partir en vacances. Pour y pallier, la police nationale décentralise son Centre de Loisirs Jeunes (CLJ) dans différents quartiers de Limoges. Le but est de proposer une activité près de chez eux, qui allie amusement et prévention.

Mercredi 19 août, ils étaient dans le quartier Sablard : "On a été sollicités par la ville de Limoges pour mettre en place des animations de rue, sachant que les enfants allaient très peu partir en vacances cette année. C'est effectivement le cas, on a plus de monde au Centre de Loisirs Jeunes de Limoges", constate Ingrid Louit, brigadier de police et directrice du Centre Loisirs Jeunes de Limoges.

Pour que les enfants aient une activité près de chez eux, le CLJ a mis en place une "mini piste vélo et trottinette, avec des panneaux de signalisation à respecter", explique Ingrid Louit. Et les enfants apprécient. Valentin, 6 ans, réalise pendant le parcours que ça lui "apprend à conduire !"

Valentin et sa famille ne sont pas partis en vacances cette année. Pour Célia, la maman, cette initiative est encore plus attrayante : "pour les enfants qui ne partent pas en vacances, ça leur permet de découvrir et de faire un peu de sport".

Cette journée séduit à la fois les enfants et les parents : "on voit les sourires sur les visages donc on se dit que ça leur a plu et on a de très bons retours aussi des parents, qui voient qu'on se mobilise pour les jeunes". Au total, 25 enfants sont venus tester le dispositif au Sablard. Ce mercredi, le Centre de Loisirs Jeunes sera dans le quartier des Portes Ferrées, sur le terrain de basket rue Domnolet Lafarge, à partir de 14h.