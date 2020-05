A Limoges la police et les sociétés privées de sécurité veillent sur les entreprises désertées

Depuis le début du confinement, bon nombre d'entreprises ou de commerces ont dû cesser leurs activités. Et pour faire surveiller leurs locaux il a fallu faire appel à des agents de sécurité . Certaines sociétés privées ont vu ainsi leur activité progresser. C'est le cas par exemple de la société Sécuritas à Limoges qui emploie 125 personnes et intervient sur plusieurs départements dont la Haute-Vienne. "Nous avons réquisitionné tous nos agents pour surveiller l'industriel" explique le directeur de Sécuritas Patrice Balloufaud. Des agents de sécurité qui surveillent les entreprises souvent désertées par leurs salariés. "L'agent de sécurité est finalement le seul à avoir les clés de l'usine" souligne encore Patrice Balloufaud.

Le recrutement d'agents de sécurité n'est pas simple

Mais pour renforcer ses équipes le directeur de Sécuritas qui pourtant aurait besoin de nouvelles recrues reconnait que ce n'est pas si simple. "D'abord il n'y a personne sur le marché et ensuite toutes les formations d'agents de sécurité sont à l'arrêt" explique t-il. Chez Mondial protection à Limoges qui emploie une cinquantaine de personnes, là on a néanmoins recruté trois agents pour une surveillance de nuit car les missions de la société ont évolué explique son directeur Christophe Hirigoyen mais ça ne signifie pas pour lui un surcroît d'activité. "ça permet de compenser des prestations que nous avons perdues comme dans les magasins non alimentaires qui ont dû fermer ou encore à l'université" explique t-il. Sa société a notamment été appelée pour surveiller le flux des clients dans la grande distribution.

La police lance une opération tranquillité entreprise

En Haute-Vienne la direction départementale de la sécurité publique a lancé aussi à partir de la mi-avril une opération tranquillité entreprise qui fonctionne sur le même modèle que l'opération tranquillité vacances et qui s'inscrit dans le cadre de la police de sécurité au quotidien. Les professionnels qu'ils soient chefs d'entreprises ou commerçants doivent se signaler auprès du commissariat de Limoges. Un formulaire spécifique leur est consacré pour s'inscrire. Et à ce moment là les patrouilles de police vont renforcer leur surveillance autour de leurs locaux. Il y a déjà eu plusieurs retours selon la police mais sans en préciser le chiffre.