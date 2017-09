A limoges, le dispensaire Saint Martial va soigner les plus démunis

L'Ordre de Malte de la Haute-Vienne, avec d'autres associations et la ville de Limoges, va ouvrir dans quelques jours un dispensaire unique en France. Le dispensaire Saint Martial accueillera les plus démunis pour leur offrir des soins dentaires, ophtalmologiques et dermatologiques.

Dans quelques jours, un dispensaire d'un tout nouveau genre va ouvrir ses portes et accueillir ses premiers patients à Limoges. Le dispensaire Saint Martial, créé par l'Ordre de Malte de la Haute-Vienne, est destiné aux habitants exclus du système de santé. Il sera inauguré jeudi 14 septembre et accueillera ses premiers patients dans 15 jours.

Je n'ai plus de dents depuis 2 ans et demi

L'Ordre de Malte de la Haute-Vienne ne pouvait plus supporter ce constat : en Limousin, selon l'observatoire régional de la santé, 23% de la population ne se soigne plus ou mal à cause d'une mauvaise couverture sociale. Et cette population renonce notamment aux soins les plus chers : dentaires, ophtalmologiques et dermatologiques (les traitements de ces derniers sont très mal remboursés).

C'est le cas de Gérard, un limougeaud qui ne peut plus aller chez le dentiste. "Ca fait 2 ans et demi que n'ai plus de dents" déplore-t-il "et je n'ai pas les moyens de me payer une nouveau dentier, il me resterait à financer plus de 1200 €". Gérard attend donc l'ouverture du dispensaire avec impatience.

De multiples partenaires main dans la main

Le dispensaire Saint Martial fonctionnera comme un cabinet médical tout à fait classique. Mais les médecins sont bénévoles - 9 praticiens se relayeront - le matériel a été fourni ou financé par des associations caritatives, de même que les médicaments qui seront délivrés, et les locaux ont été mis à disposition par la mairie de Limoges. Quant aux patients, ils seront repérés et aiguillés par les services sociaux, notamment par le CCAS de Limoges qui servira de plaque tournante.

Tout cela fait du dispensaire Saint Martial une structure unique en France.