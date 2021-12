A Limoges, le Secours Populaire clôture sa campagne des Pères Noël Verts

Le Père-Noël est passé un peu en avance cette année pour certains à Limoges. À l'Espace Jules Noriac, cinquante familles ont reçu des sacs pleins de cadeaux de la part du Secours Populaire de Haute-Vienne. Cette action vient clôturer la campagne 2021 des Pères Noël verts, menée chaque année par l'association.

Le Père-Noël de l'espoir

Initialement conviées à une séance de cinéma, ces familles étaient invitées à se présenter une heure en avance pour une surprise. Coup de maître réussi, les enfants sont aux anges. "Moi je ne savais pas qu'il allait y avoir des cadeaux, je pensais qu'il n'y aurait que le cinéma. Je suis trop contente" lance Ajra. Bien que toute excitée, la fillette de 9 ans compte bien prendre son mal en patience... " Je n'ai pas encore ouvert le cadeau emballé. Je pense que ce sont des jouets, mais je vais attendre..." Puis, après quelques minutes de réflexion, elle ajoute d'un air espiègle "Jusqu'à ce que je rentre chez moi. "

Il est heureux et moi ça me rend heureuse

Depuis 1976, le Père Noël vert donne un coup de main au traditionnel bonhomme rouge, pour le bonheur aussi des parents, comme la maman de Pharel. " Le fait de le voir sautiller d'excitation partout comme ça, c'est sûr que ça me comble... Ce sont des choses qu'on ne peut pas forcément faire de nous-mêmes. Le Secours Populaire nous permet de l'emmener au cinéma, d'avoir certains cadeaux... Il est heureux et moi ça me rend heureuse."

Le Père-Noël rouge s'est fait épaulé par son acolyte le Père-Noël vert du Secours populaire pour distribuer ses cadeaux. © Radio France - Salomé Pineda

Des magasins locaux

Chocolats, bonbons, fusées et kits pour fabriquer des pierres précieuses, à l'intérieur de ces poches, il y en a pour tous les goûts. L'initiative soutenue par un don du Crédit Agricole, a permis au Père Noël vert de faire son shopping dans des magasins locaux. "Les magasins ont fait de beaux gestes, on ne regrette pas de les avoir choisis. Et puis, quand on voit tous ces yeux qui pétillent, on mesure l'importance de notre rôle au Secours populaire." soutient Isabelle Versavauld, attachée de direction à l'association.

Pour finir la journée en beauté, direction le cinéma. Les familles y sont rejoints par deux cent autres bénéficiaires du Secours Populaire pour voir le film d'animation Tous en scène 2.