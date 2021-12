Limoges : " De vrais moyens pour un vrai métier", les animateurs périscolaires font grève pour 48h

A la mi-journée, ils étaient près de 80 animateurs du secteur périscolaires à manifester devant la mairie de Limoges ce mercredi 14 décembre. Les manifestants répondaient à l'appel national lancé par les syndicats Snuter-FSU, la CGT, le CNT, Sud et le collectif France animation en lutte. "On demande à ce que le métier d'animateur soit reconnu comme tel. Métier passion ne veut pas dire métier sous-payé ", dénonce amèrement Lucie Dubos, responsable périscolaire à la Ville de Limoges.

Un faible taux d'encadrement dangereux

Leur rôle : assurer les permanences du matin et du soir, accompagner les enfants aux toilettes, et les faire manger. Une profession aux horaires hachés et au salaire précaire, déplore Lucie Dubos. " Je travaille entre entre 25 et 30h par semaine, ce qui me fait entre 700€ et 900€ par mois." En 7 ans de poste, l'animatrice affirme avoir subi une dégradation de ses conditions de travail. _"On nous demande toujours plus d'administratif, plus de responsabilités alors que nous sommes en sous-effectif. " Avec un animateur pour 25 enfants en classe élémentaire et un pour vingt en maternelle, la ville de Limoges se place en dessous de la jauge exigée au niveau national - respectivement un pour 18, et un pour 14. "On ne se bat même pas pour abaisser les quotas nationaux, mais bien pour des quotas locaux conformes à la loi." Un faible taux d'encadrement jugé dangereux pour la sécurité des enfants autant que pour les animateurs, affirme Sarah Zemani animatrice périscolaire à l'école Jules Ferry. "Quand on a une rangée entière d'enfants de 5 à 10 ans, à qui ont doit faire traverser la route pour aller déjeuner, le moindre moment d'inattention peut être fatal. Et nous en sommes les seuls responsables. " _

"On ne va pas faire dessiner les enfants sur les murs."

Les animateurs réclament également la possibilité de commander du nouveau matériel. "En raison des problèmes de budget, on ne peut même pu commander de matériel de base, soutient Lucie Dubos. Alors certes on a de l'imagination mais quand on n'a pas reçu de feuilles depuis plus d'un an, comment fait-on? On ne va pas faire dessiner les enfants sur les murs. " Preuve du suivi du mouvement, 40 écoles sur 64 à Limoges, ont fermé leur restauration ce mercredi. Les syndicats se sont concertés avec la mairie en fin de matinée et attendent des réponses "concrètes." La grève se poursuivra mercredi 15 décembre au sein des centres de loisirs. "On restera solidaire pour nous et pour la sécurité de nos enfants" conclut Lucie Dubos.