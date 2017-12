A Limoges, les cadeaux de Noël se revendent comme des petits pains

Par Jérôme Edant, France Bleu Limousin

C'est le nouvel esprit de Noël : quand un cadeau ne plaît pas ou ne convient pas, certains n'hésitent pas à revendre le présent dès le lendemain de Noël, voire le jour même sur internet. La tendance de plus en plus marquée et, à Limoges, les enseignes spécialisées en profitent.