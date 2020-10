A Limoges les clients affluent avec beaucoup d'avance dans les magasins de jouets

Dans le centre ville de Limoges le magasin Disnoël dirigé par Anne Bourbonnaud a vu arriver ses premiers clients pour l'achat des jouets de Noël dés le début du mois de septembre. "On a déjà eu beaucoup plus de monde que d'habitude" affirme Anne Bourbonnaud. "Les gens ne veulent pas se retrouver dans la foule, du coup on a fait rentrer plus tôt la marchandise". Mais certains produits commencent déjà à manquer.

Des stocks déjà bien entamés lors du confinement

Il y a certains fournisseurs qui ont fait savoir au magasin qu'ils ne prendraient pas d'autre commande car les stocks s'amenuisent. "Noël a commencé avec le confinement car tout le monde a joué" explique encore Anne Bourbonnaud ce qui a fait baisser les stocks. Dans son commerce il n'y a par exemple plus de puzzles, la plupart étant produits en Chine. Du coup elle s'est tournée vers une marque française.

Des comités d'entreprises plus généreux pour le Noël des enfants

Anne Bourbonnaud fournit aussi depuis de longues années les comités d'entreprises mais cette année elle a vu arriver de nouvelles entreprises. "Ils ont tenu à faire travailler le commerce local et j'en suis ravie" confie t-elle et elle est d'autant plus ravie qu'ils ont dépensé plus pour l'achat de jouets car cette année il n'y aura pas d'autres dépenses. Les arbres de Noel étant annulés.