Deux ans après la première édition, les Défis du sport reviennent à Limoges, à l'initiative du CDES. Un événement sportif, de débat et de solidarité, expliquait Christophe Lepetit, économiste du sport, ce mercredi matin sur France Bleu, avec Jérôme Ostermann. Tout commence ce mercredi soir avec le Match des Légendes : une sélection étrangère face aux champions du monde 1998, parmi lesquels Zinédine Zidane, qui a suivi sa formation de manager sportif au CDES de Limoges. "C'est la très bonne surprise de cet événement, il a confirmé sa venue au lendemain de la qualification du Real Madrid contre le PSG", raconte Christophe Lepetit. Et ceci explique sans doute cela : le Palais des sport de Beaublanc sera plein ! Cela dit, ajoute l'économiste du CDES, "on avait extrêmement bien vendu, déjà, avant la confirmation de Zizou".

Christophe Lepetit, économiste au CDES de Limoges. © Radio France - Yves Maugue

Les fonds récoltés durant l’événement seront entièrement reversés pour des opérations caritatives : l’association "Mécénat chirurgie cardiaque" pour financer l'opération d'une petite fille, le financement des différentes opérations chirurgicales au CHU, l'accompagnement de sportifs en reconversion, ou encore des opérations dans les quartiers de Brive, Guéret et Limoges...

Le sport face aux conflits d'intérêts...

Jusqu'à vendredi, il y aura aussi des ateliers avec des enfants encadrés par des sportifs, comme Eric Carrière, Thierry Omeyer, Jérôme Pinaut et des débats à Ester technopole autour du thème : quelle nouvelle démocratie pour le sport ? "Le sport est confronté à de nombreuses dérives (problèmes de conflits d'intérêts ou dans l'attribution de certains marchés", explique Christophe Lepetit, "donc on va réfléchir avec les 200 participants et on ressortira des propositions, des solutions que l'on espère innovantes !"