A Limoges, les gilets jaunes ne digèrent pas les annonces du gouvernement

Limoges, France

Bien décidés à poursuivre la mobilisation, voire à l'amplifier. Les gilets jaunes rassemblés sur l'un des ronds-points du contournement sud de Limoges parlent quasiment d'un seule voix : les mesures annoncées, ce mardi, par le Premier Ministre Edouard Philippe ne sont pas de nature à contenter leurs attentes. Bien au contraire.

On nous prend pour des jambons" - Francis, gilet jaune mobilisé au rond point de la voie sud de Limoges

Mardi après-midi, ils étaient une trentaine rassemblés sur ce campement, principal "repère" des gilets jaunes à Limoges. Et pas un n'a manqué de suivre les annonces du Premier Ministre à la mi-journée. "On veut nous acheter avec une poignée de cerises, mais ce n'est pas un fruit de saison" commente tout d'abord Francis, avec humour. Puis il fait les comptes : "le moratoire, on nous le chiffre à 2 milliards qui manqueront dans le budget de l'Etat, il faudra bien les prendre à un autre moment. Alors ce qu'on ne nous aura pas pris par la main gauche, on nous le prendra par la droite. On nous prend pour des jambons" !

Des langages irréconciliables ?

Qu'ils soient sur ce rond-point ou ailleurs en Haute-Vienne, les gilets jaunes ont également le sentiment de ne pas toujours pas être compris ou écouté par le gouvernement. "On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde" se désole Yvon qui a suivi l'allocution d'Edouard Philippe depuis son salon dans un commune plus au nord du département. "On parle deux langages différents. Nous ce qu'on demande, c'est de pouvoir vivre dignement, mais on n'a entendu parler que de suspension de taxes..."

Tous ceux-là ne sont donc pas prêts à lâcher le morceau. "Nous serons ici jusqu'à Noël ou même à Pâques s'il le faut..."