A Limoges, le périscolaire en colère, les parents d'élèves se mobilisent

L’encadrement sera assuré par les animateurs des centres de loisirs et les référents et animateurs des accueils périscolaires

" Cette réorganisation implique beaucoup d'incertitudes", s'inquiète Sarah Zemmani, animatrice périscolaire depuis 2 ans à l'école Jules Ferry. "O_n risque soit de travailler moins dans la journée, soit de changer d''école, soit de perdre notre contrat tout simplement." _Comme Sarah, les 66 responsables périscolaires de ville travaillent aujourd'hui sous contrats horaires. Une situation jugée précaire, à laquelle la ville dit justement vouloir remédier avec la réorganisation prévue pour septembre 2022.

La réorganisation prévue par la ville

"On ne peut pas parler de suppression de postes", atteste Nicolas Fontarensky est directeur de la jeunesse à la mairie. Cette réorganisation pour lui, est au contraire un moyen de revaloriser la profession. "Sur chacun de nos 33 groupes scolaires, nous désigneront une personne responsable. C'est moyen de faire passer des contrats, aujourd'hui à moins d'un mi-temps à 80, 90, voir 100% ! "

Du 10 au 20 mai, la mairie avait donclancé un appel à candidature pqour trente-trois postes à plein-temps. " Nos agents n'ayant pas postulé ou qui ne seront pas retenus ne perdront pas leur poste, leurs missions vont simplement évoluer. On a besoin d'eux en suppléance du responsable du groupe scolaire. Mais ils vont rester dans l'école, et ils garderont cette proximité avec les enfants et s'ils changent d'écoles on les interrogera sur l'établissement de leur choix."

Un faux-choix ?

Une repositionnement des rôle, perçu un faux-choix, voire une rétrogradation par le personnel concerné. "Je fais ce métier depuis 12 ans, et je vais passer du statut de responsable à animatrice. Moins de responsabilités, moins de travail et donc une salaire plus bas." déplore _u_ne animatrice de l'école Descartes.

La mairie pourtant l'affirme cette décision ne repose pas sur une restriction budgétaire, puisque l'enveloppe de 600 000 euros consacrée aux écoles, ne bouge pas.

Ils sont considérés comme des pions, en fin de compte.

Mais les parents d'élèves eux ne se disent pas dupes. " Ils sont considérés comme des pions en fin de compte." estime Marie Ampo-Violas, parent d'élève à l'initiative de la pétition lancée le jeudi 19 mai en soutien au périscolaire. Elle redoute notamment une chaise musicale entre agents de la ville. "Ce qui est dit par la mairie c'est : ce n'est pas grave, vous allez aller dans une autre école, finalement on s'en fiche. Pour nous parents d'élèves c'est vraiment important qu'on ait du personnel vraiment formé pour encadrer nos enfants."

Cette inquiétude alimentée, par l'ouverture des postes de responsables périscolaires à d'autres agents de la mairie, issus de la culture ou des sports, n'a, pour la mairie pas non plus lieu d'être car "seules deux candidatures externes font l'objet d'un examen en ce moment", précise Nicolas Fontarensky.

Une pétition de plus de 500 signatures

L'objectif de la pétition, de 500 signatures, a été dépassé en quelques jours. Pour Jérémy Ceyrat, papa de deux petits à l'école Jules Ferry, toucher aux effectifs périscolaires c'est aussi toucher à ses enfants " On voit un personnel périscolaire fatigué, et un personnel fatigué ce sont des enfants qui ne vont pas biens. Ils sont des pilliers pour eux comme des enseignants et si vous changez tout, tout le temps, ils perdent leurs repères."

Une réunion entre la mairie et les parents d'élèves est prévue mercredi 1er juin 2022 pour tenter de renouer le dialogue.