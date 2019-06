A Limoges, les Pompiers de l'Urgence Internationale fêtent 15 années à sauver des vies partout dans le monde

Limoges, France

La comparaison est impressionnante. A l'origine, ils n'étaient que 4 pompiers de l'urgence internationale à Limoges. Aujourd'hui, l'association compte environ 120 bénévoles, elle est reconnue par l'ONU ! "On faisait partie d'autres organisations à l'époque, et puis un jour, on s'est dit qu'on était capables de faire aussi bien, ou même mieux", raconte Philippe Besson, le fondateur, interrogé ce mercredi matin par Nathalie Col sur France Bleu Limousin.

Les imprévus, les chocs...

Au fil de ces 15 années, les PUI ont effectué plus de 250 missions : "beaucoup de tremblements de terre, et puis, de plus en plus, des catastrophes liées au changement climatique", note Philippe Besson, "des inondations, des cyclones, des ouragans". Il se rappelle d'une mission en Turquie, après un séisme, où le premier réflexe de l'équipe a été de chercher les pompiers locaux pour les aider, "mais ils étaient tous morts dans les casernes". "On ne sait jamais à quoi s'attendre", conclut-il.

Une partie de l'équipe des Pompiers de l'Urgence Internationale © Radio France - Nathalie Col

Deux enfants sauvés en Haïti

L'un des souvenirs forts dans l'association, c'est évidemment le tremblement de terre en Haïti, en 2010. Deux équipes étaient parties, une à Port-au-Prince, une à Jacmel. "Et les deux équipes ont procédé à deux sauvetages, de deux enfants, dont un bébé de 28 jours", sourit le président de PUI, "là, ce sont des moments extraordinaires, peu importe les conditions qui étaient très précaires".

Le sauvetage d'un bébé, souvenir fort pour Alain Choplain, membre de la mission des PUI en 2010 en Haïti Copier

Et même quand il n'y a pas ce type de sauvetage spectaculaire, l'aide des Pompiers de l'Urgence Internationale s'avère toujours vitale. "On intervient pour sauver des vies", rappelle Philippe Besson, mais "si au bout de quelques jours, il n'y a plus de chances, on bascule sur de l'aide humanitaire, de l'évaluation de bâtiments effondrés, de la distribution d'eau potable, de tentes, de couvertures". Pour utiliser au maximum le temps disponible.

Une association qui partage son savoir-faire

La mission d'urgence, c'est le cœur de métier des PUI, mais l'association est aussi formatrice. "On a souhaité exporter le savoir-faire français, et le matériel aussi", résume le président. Mais "on est de plus en plus sollicités par des équipes espagnoles, du Pakistan, des Philippines, de Djibouti, pour de la formation". Les Pompiers de l'Urgence Internationale le font bénévolement, demandant juste un hébergement et le transport. "Pour des pays en difficulté, c'est intéressant !".

"Les pompiers de l'urgence internationale, 15 ans au cœur de l'action", le livre regroupant récits et photos sur l'histoire des PUI, sortira en août.