A Limoges, rencontre avec des familles qui ne peuvent pas partir en vacances

Limoges, France

Tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances. D'après une étude de la Direction générale des entreprises qui date de 2015, il y aurait en fait moins d'un Français sur deux qui partirait en vacances l'été.

Heureusement, des activités sont organisées pour les enfants pendant cette période par les mairies et les centres sociaux, comme dans le quartier Bastide, à Limoges.

Mes enfants ne sont jamais partis en vacances. - Dina, mère de deux enfants et habitante du quartier Bastide

La plage, la mer, chaque année, Dina voit seulement ces paysage à la télé. Elle vit avec le RSA et doit élever deux enfants : "Mes enfants ne sont jamais partis en vacances. En étant au RSA avec 885 euros par mois, on ne peut pas partir ne serait-ce que trois jours, c'est déjà difficile de gérer les fins de mois.", confie-t-elle.

A 6 ans seulement, son fils, Lucianno, a bien conscience de la situation. Mais il ne cache pas qu'un été, il aimerait bien s'éloigner un peu de Limoges : "Il y a deux endroits qui m'intéressent, mais maman me dit qu'on ne peut pas y aller. J'aimerais aller un jour à Paris, et à New York.", témoigne-t-il.

Certains parents n'ont jamais pu emmener leurs enfants en vacances. © Radio France - Victorien Willaume

En attendant New York, il faut bien s'occuper pendant les deux mois de vacances. Marie-Caroline est maman de deux petites filles : "Je suis inscrite à la piscine, donc je les amène le samedi ou le mercredi. Après il y a les parcs et y a les sorties, étant donné qu'on est inscrit dans les centres sociaux. On est parti au lac de Saint-Pardoux par exemple, et financièrement parlant, c'est très intéressant.", assure-t-elle.

Au square, Boutina surveille ses 3 enfants dans les jeux gonflables. Ça fait trois ans qu'elle n'a pas quitté la ville. Son rêve : passer quelques jours à Marseille, avec sa famille.