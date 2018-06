Limoges, France

A 13 ans, Mathieu* passait jusqu'à huit heures par jour à jouer sur son portable. Sa mère, Marina était moins présente dans son éducation car malade à ce moment-là. Elle a vu le comportement de son fils changer : "J'en ai pris conscience au moment où, alors qu'il était avec des amis, on venait me chercher parce que tout d'un coup il jetait son portable, il s'arrachait les cheveux et devenait tout rouge... Alors que c'est un enfant très calme." Marina a sollicité le centre hospitalier Esquirol à Limoges qui l'a orientée vers le CERJEP, le Centre d'experts régional du jeu pathologique. Depuis cinq ans y sont traités autant les addictions aux jeux vidéo qu'aux jeux de hasard et d'argent.

Une équipe pluridisciplinaire accompagne le patient... et son entourage

Dans cette unité, des médecins, psychologues, psychiatres, mais aussi une conseillère familiale et un infirmier. Le professeur Philippe Nubukpo dirige le centre. "La première chose que l'on fait est de vérifier s'il y a réellement une addiction ou non. Le jeu peut être positif pour la personne et ce n'est souvent qu'une phase pour les adolescents." Comme l'explique le docteur Caroline Bureau-Yniesta : "Les parents viennent souvent nous voir affolés et nous demandent parfois de mettre un cadre qu'eux n'arrivent pas à poser. Il faut donc prendre le temps de les recevoir, écouter leurs inquiétudes et les rassurer lorsque celles-ci ne sont pas fondées."

Il n'y a pas de durée moyenne de suivi. Pour les cas les plus légers, quelques jours suffisent "le temps de rappeler aux parents les règles de guidance, il suffit parfois d’emmener son enfant à la mer quelques jours sans jeux vidéo, affirme le professeur Nubukpo, Dans d'autres cas, cela peut prendre des années." C'est le cas pour Mathieu. "Il est en thérapie depuis un an et a seulement pris conscience il y a un mois qu'il avait un problème, explique sa mère, avant il ne se sentait pas compris des adultes."

Les adultes deviennent plus facilement addicts

Le cas de Mathieu n'est pourtant pas le plus répandu. "Nous avons plus de patients adultes au centre, avance le professeur Nubukpo, car les parents sont souvent plus vigilants pour des adolescents." Des adolescents pour qui les jeux sont souvent plus une phase. Dans tous les cas, graves ou non, l'équipe tente de comprendre avec le patient la source de l'addiction. Pascal Niquier est l'infirmier du centre : "L'addiction aux jeux vidéos n'est parfois que la partie émergée de l'iceberg. C'est vécu comme un échappatoire par le joueur mais c'est souvent aussi l'expression d'un dysfonctionnement, entre guillemets, de relations familiales au sein du foyer. Là on va aborder les choses plus en douceur et plus longuement dans le temps".

Pour le professeur Nubukpo, la reconnaissance de l'addiction aux jeux vidéo par l'Organisation mondiale de la santé n'est qu'une décision logique qui permettra à la recherche de continuer à avancer dans ce domaine.

*Le prénom a été modifié.