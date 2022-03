A Limoges, une Maison de Protection des Familles accueille les victimes de violences

La structure fonctionne depuis le 1er Septembre 2021, mais elle vient juste d'intégrer ses nouveaux locaux, situés au 119 rue Victor Thuilliat, à Limoges. Sur place tout est fait pour accueillir au mieux les victimes de violences familiales. Une salle d'accueil avec un canapé et une télévision, une salle d'audition neutre, loin des standards des salles d'interrogatoires habituelles. Objectif, mettre en confiance les victimes pour obtenir des informations et faire avancer les enquêtes.

C'est bien d'avoir cette mixité - Laurent Jourde, adjudant enquêteur de la MPF

Dans cette unité spéciale, ils sont cinq : deux hommes et trois femmes. Un casting qui ne doit rien au hasard. "On est confronté à différents profils de victimes qui vont peut-être se livrer davantage à une enquêtrice qu'à un enquêteur donc c'est bien d'avoir cette mixité dans l'équipe!" Souligne l'adjudant Laurent Jourde qui a intégré le groupe dès sa création. Au sein de cette section il y a aussi Renaud Graffouillère, assistant de service social, il est mis à disposition de la gendarmerie par le conseil Départemental de la Haute-Vienne. Son bureau est situé à côté de celui des enquêteurs :"l'avantage de cette brigade ?! Et bien maintenant c'est beaucoup plus fluide, plus direct et quand les situations réclament une prise en charge sociale ils font appel à moi immédiatement."

La Maison de Protection des Familles s'est installée au 119 de la rue V. Thuilliat à Limoges dans l'enceinte de la gendarmerie. © Radio France - Frédéric Cano

En Haute-Vienne, les interventions pour violences familiales sont quotidiennes. Complexes, il faut du temps pour obtenir des informations. Un luxe qui est désormais possible grâce à cette structure :"on peut passer parfois jusqu'à 10 heures en audition pour faire dire aux personnes ce qu'elles ont subi, insiste l'adjudant chef Stéphanie Tignol, qui commande la Maison de Protection des Familles de Limoges. Cette unité spéciale de la gendarmerie devra assurer un travail de fond auprès des victimes.