Fin de la gratuité de la fac : à Limoges, une trentaine d'étudiants et lycéens se mobilisent

Mégaphone en main, les étudiants et lycéens ont fait le tour de Limoges pour dire "non à une université sélective réservée aux élites."

Le 13 janvier dernier, les mots du Président Emmanuel Macron adressés lors du congrès de la Conférence des présidents d'université (CPU) ont ravivé les débats. Il évoquait une réforme systémique de l’université, en la rendant plus professionnalisante et payante car pour lui, la France ne peut "pas rester durablement dans un système où l’enseignement supérieur n’a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers, et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante, et une difficulté à financer un modèle beaucoup plus financé par l’argent public que partout dans le monde."

On en a marre de toutes ces annonces

"L'université doit rester gratuite pour toutes et tous", affirme Adeline, 18 ans, étudiante en première année en sociologie à Limoges. "On en a marre de ces annonces. Moi j'ai déjà subi les conséquences de ces nouveaux systèmes de sélection avec Parcoursup. Au lycée, j'avais 18 de moyenne, et pourtant je n'ai eu aucun véritable choix. Je suis originaire de Maine-et-Loire, et j'ai seulement été acceptée ici, soit à 250 km de ma famille. Avec ces réformes, on va vers une ségrégation entre les jeunes pour entrer en licence, puis en master."

" On veut une université égalitaire et sans frontière." Les lycéens scandent leurs revendications le 3 février dans les rues de Limoges. © Radio France - Salomé Pineda

Une augmentation des frais pour les étudiants étrangers

De plus, le gouvernement a annoncé une prochaine hausse des frais universitaires pour les étudiants étrangers. Il faudra bientôt compter 2770 euros pour une année de licence et 3770 euro en master et en doctorat. Jusqu'ici, les les étudiants étrangers résidant en dehors de l’Union européenne payent les mêmes frais que les étudiants français et européens, soit 170 euros par an et 243 euros pour un master et un doctorat. Aaron, étudiant irlandais à la fac de Lettres de Limoges, n'est donc pas concerné par l'augmentation de ces frais, mais est venu témoigner son soutien: "Je vois combien c'est difficile déjà pour moi étudiant européen de tout payer, alors je n'imagine les autres étudiants étrangers. C'est la galère, et je suis triste pour eux."