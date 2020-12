A Locronoan, il y aura bien les illuminations, mais pas le marché de Noël

A Locronan, dans le Finistère, il y aura bien des illuminations de Noël. Des guirlandes lumineuses seront déployées sur les habitations et les bâtiments publics du centre historique à partir de ce dimanche et jusqu'au 3 janvier, de 17h à 23h. C'est donc un ouf de soulagement tant ces décorations sont habituellement belles, mais en raison de la crise sanitaires, cette période sera beaucoup moins festive que d'habitude.

Ni animations ni marché de Noël

Il n'y aura donc ni marché de Noël, ni crèche dans le musée, ni décorations paysagères, ni animations extérieures et intérieures. "Les rassemblements de personnes étant de nature à favoriser la propagation du virus, il est demandé au public d’éviter de se rendre à Locronan les jours de forte affluence à savoir les vendredis et samedis soir et dimanches après-midi", précise la préfecture du Finistère dans un communiqué. Et rappelle aussi que le port du masque reste obligatoire ainsi que le respect des règles sanitaires dans les commerces.