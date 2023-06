À Lonlay-l'Abbaye, l'annonce de l'arrivée d'un dentiste attire déjà de nombreux patients

"Juste après la publication du premier article, le téléphone n'a pas arrêté de sonner". Dans la mairie de Lonlay-l'Abbaye, les missions habituelles de la secrétaire, Stéphanie Delacour, ont quelque peu changé. Des Lonléens et des habitants des alentours ont commencé à appeler le standard après l'annonce de l'arrivée d'un nouveau dentiste roumain en janvier 2024. "Donc, on commence à noter les noms pour construire la patientèle de notre futur docteur."

Dans le bureau d'à côté, Christian Derouet, le maire de la commune de 1 200 habitants se félicite de l'opération mais préfère rester prudent. "Il n'est pas encore arrivé, il doit encore passer devant l'Ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne en juillet et puis les travaux du cabinet ne sont pas terminés."

Un nouveau local pour un nouveau dentiste

La mairie s'est entourée d'un cabinet de recrutement spécialisé pour trouver un dentiste. Coût de l'opération : 13 000 euros sans compter les travaux engagés pour réaliser le cabinet dentaire du futur praticien. "C'est de la rigolade comme coût comparé aux besoins des habitants de la commune", lance le maire.

Un logement de la commune de Lonlay-l'Abbaye est en pleine transformation pour accueillir le futur praticien de 28 ans. © Radio France - Léni Flouvat

À peine cinq minutes de marche dans le bourg depuis la mairie, que le futur cabinet commence à se dessiner à l'extrémité d'une place dans une ancienne habitation. "Je remercie les services de l'Etat qui nous permettent de financer les travaux avec des fonds du "Plan Friche", normalement voués à aider les communes dans la réhabilitation de logements".

Le futur médecin de 28 ans disposera d'un local tout neuf avec une salle d'examen, un espace d'accueil et de prise de rendez-vous. "Vous voyez, il aura même une petite courette derrière pour prendre l'air et un parking", explique Christian Derouet. Les travaux sont pour le moment suspendus à la réponse de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne qui vont étudier le dossier de ce jeune dentiste roumain de 28 ans.

Une opération séduction pour faire venir des praticiens

Le maire de la commune a sorti le grand jeu pour attirer le futur dentiste de la commune. "On lui a fait visiter la commune, il a mangé avec nous et je lui ai même proposé ma maison de campagne pendant un an, le temps qu'il s'installe", confie le maire.

Le maire de Lonlay-l'Abbaye, Christian Derouet, a déjà rencontré le dentiste de 28 ans, pour une visite de la ville et des environs. © Radio France - Léni Flouvat

"Je pense que ce qui l'a séduit, c'est le reportage de TF1 qui présente Lonlay-l'Abbaye, sourit Christian Derouet. C'est mon côté ancien commercial."

La commune ne veut pas s'arrêter là. "On travaille avec deux cabinets de recrutement. On recherche un nouveau médecin généraliste, en plus du premier déjà en place et de notre futur dentiste, pour couvrir les besoins des Lonléens et des Lonléennes."

"On mettra d'autres procédures en place autour des nouveaux soignants" - Alexis Darmois, maire de Pont-Audemer

Dans la commune de Pont-Audemer dans l'Eure, deux dentistes roumains , arrivés il y a moins d'un an dans une maison médicale tout neuve, ont décidé de repartir. Ils se disent victimes de propos racistes de la part de certains de leurs patients. Des actes qui ont choqué un grand nombre d'habitants.

"Ce sont des personnes dont on a identifié les noms. C'est vrai qu'à l'avenir ce sont des personnes qu'on ne va plus accepter dans notre pôle de santé", explique Alexis Darmois.

La mairie de Pont-Audemer recherche déjà de nouveaux docteurs pour les remplacer. "On a nous aussi appris de cet épisode-là. On mettra d'autres procédures en place autour des nouveaux soignants."

Pour cela, l'élu a plusieurs idées. "Déjà une meilleure intégration dans la communauté médicale locale. C'est aussi un meilleur encadrement en termes de secrétariat pour faciliter l'interaction avec les patients. Les dentistes avaient fait le choix de ne pas avoir de secrétaire médicale pour leur premier exercice en libéral. Il est impensable de laisser penser que ce serait de leur faute. On est convaincu qu'un secrétariat médical peut limiter ce genre de situations inacceptables."

Du côté de Lonlay-l'Abbaye, dans un premier temps, la mère du futur dentiste gérera le secrétariat du cabinet. Le praticien espère pouvoir ensuite recruter un ou une secrétaire qui connaît bien le territoire.