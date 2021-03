A Lorient, une "fête" en plein air après la manif de samedi interroge

Tournée après la manifestation du 20 mars à Lorient qui a réuni entre 1500 et 2000 personnes, une vidéo circule sur les réseaux sociaux et fait polémique. On y voit plusieurs personnes danser, sans masques pour certaines. Le maire de la ville a saisi la préfecture.