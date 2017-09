A Lormont et Bacalan les habitants se souviennent de la construction du pont d'Aquitaine

Ils ont connus "l'avant et l'après" construction du Pont d'Aquitaine, quelques habitants des deux rives se rappellent les moments forts du chantier et expliquent comment cet édifice, qui vient de souffler ses 50 bougies, a changé leur vie.

Dans le cadre des journées du patrimoine à Bordeaux ce weekend, une plaque pour célébrer les 50 ans du Pont d'Aquitaine sera dévoilée ce dimanche à 14h50 au pied de l'édifice, à Lormont. Cette cérémonie se déroulera en présence notamment du Préfet de La Gironde Pierre Dartout ainsi que du maire de Bordeaux Alain Juppé.

Le pont d'Aquitaine a été inauguré le 6 mai 1967 après sept années de travaux titanesques. Aujourd'hui 110.000 véhicules l'empruntent quotidiennement. Pour les habitants de Bacalan sur la rive gauche sa construction a entraîné d'immenses chamboulements. C'est le cas aussi de l'autre côté, à Lormont.

A l'époque de la construction j'habitais à Bacalan. Avant, on allait parfois de l'autre côté à la nage. Les plus anciens, eux, traversaient en barque pour aller danser au bal Pierrot

Avant la construction du pont d'Aquitaine Angel, Jean-Claude et Pierrot, habitaient à Bacalan. Depuis ils ont "migré" sur la rive droite à Bacalan. Cet édifice qui enjambe les deux rives les a fait basculer dans une autre époque. Angel se rappelle de l'inauguration le 6 mai 1967, ce jour là au sommet de l'édifice les habitants n'en menaient pas large : "Le soir on a dansé sur le pont. A un moment quelque'un a crié "le pont bouge !" On est tous parti en moins de 5 minutes".

Ils avaient 20 ans pendant la construction du Pont d'Aquitaine Copier

Si vous voulez en savoir plus sur le pont d'Aquitaine, rendez-vous aux archives départementales Cours Balguerie Stuttenberg à Bordeaux. Jusqu'à la fin du mois une exposition retrace toutes les étapes de la construction.