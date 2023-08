À Loué, le marché du mardi change de place pendant les vacances estivales 

C'est un grand changement dans une petite commune. À Loué, commune de 2.000 habitants, le marché du mardi a changé de place. Habituellement un peu excentré, situé place Hector Vincent, il a installé ses bagages place Germain Pilon pour l'été.

La place Germain Pilon est une place située en plein centre-ville. Elle se situe à trois minutes à pied dans l'ancien emplacement mais pour les résidents il y a une vraie différence. "J'aurais préféré qu'il reste là-bas, soupire Jeannine. C'est plus proche de chez moi et puis pour les personnes qui ont des voitures, pour se garer, ce n'est pas pratique."

Le marché de Loué change de place et s'installe en centre-ville pendant les vacances d'été © Radio France - Eloïse Roger

Effectivement certaines rues sont fermées à la circulation. Mais pour Xavier, ce nouvel endroit, c'est une très bonne chose. "Le décor est un peu plus agréable. Place Hector Vincent c'est plus une aire de stationnement qui servait de marché. Et puis l'avantage ici, c'est que les autres commerces sont à côté." C'est aussi la vie de Morgane. Elle est fromagère et expose au marché de Loué depuis neuf ans. "On sent que les clients sont plutôt satisfaits. Heureux de voir le bourg se dynamiser un peu."

Mais le marché place Germain Pilon, ce n'est qu'un essai, comme l'explique Jean David Pertuis, adjoint au maire de Loué. "Ça s'est avéré très concluant, mais il faut qu'on compose aussi avec la circulation des cars et des bus scolaires. C'est pour ça qu'il est probable que ça se pérennise, mais uniquement l'été. Après, pourquoi pas pendant les autres vacances scolaires en fonction de la météo."

Le retour du marché place Hector Vincent se fera le mardi 5 septembre.