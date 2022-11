"On a loupé quelque chose" : quatre ans après, les gilets jaunes retrouvent le rond-point de Saint-Avold

Le ciel était dégagé ce 17 novembre 2018. Juan Estevez, retraité des mines, enfourche sa moto. Direction le rond-point de la zone commercial de Saint-Avold. "Dans les rues de Saint-Avold, alors que ce n'était pas encore le point de rassemblement, il y avait plein de gens qui convergeaient vers le rond-point. Je me suis dit 'merde c'est pas possible'. C'était la folie !", se souvient ce gilet jaune historique en Moselle. Quatre ans quasiment jour pour jour après le début de ce mouvement de contestation d'ampleur nationale, une nouvelle manifestation est organisée, samedi 19 novembre, au rond-point de Saint-Avold, l'un des deux lieux historiques de rassemblement avec la ZAC d'Augny.

Après la première manifestation du 17 novembre, Juan Estevez ne loupera plus aucun samedi. Tout comme Bernard Cayot, autre gilet jaune présent dès le début du mouvement dans le département. "Aujourd'hui, il m'en reste quelques amitiés avec des gens que j'ai rencontrés dans ce mouvement", témoigne le retraité. "J'ai encore eu aujourd'hui un coup de téléphone d'un gars de mon âge qui a des problèmes de santé." Aujourd'hui, hormis ces amitiés, il ne subsiste pas grand-chose. "J'y repense souvent en me disant qu'on a loupé quelque chose", assure Juan Estevez.

"C'est aujourd'hui que les gens devraient être dans la rue" - Juan Estevez, gilet jaune de la première heure

Et pourtant, le contexte actuel de crise énergétique offrirait une belle deuxième chance selon lui. "En 2018, on est sortis dans la rue pour une histoire de taxe carbone et un gazole à 1,40 euros. Et aujourd'hui, il est à plus de 2 euros. Tout le reste a augmenté, c'est pire qu'il y a quatre ans. Donc c'est aujourd'hui que les gens devraient être dans la rue", regrette l'ancien militant de la CGT. Mais le gilet jaune Bernard Cayot ne veut pas perdre espoir : "À l'intérieur des gilets jaunes, ce n'est pas mort", assène-t-il. "On est prêts à repartir. Nous avons semé quelque chose, et je ne sais pas quand, mais à un moment ou à un autre ça va se réveiller !"

"Pas une fête"

Juan Estevez ne place pas beaucoup d'espoir dans la nouvelle mobilisation de ce samedi. "On n'est pas là pour fêter les quatre ans des gilets jaunes", explique-t-il. "D'habitude, on fête quelque chose de joyeux. Là, je suis heureux d'avoir participé au mouvement, mais pas heureux que ça ait duré aussi longtemps. Surtout qu'on n'a rien gagné sur nos revendication, ou très peu." L'ancien gilet jaune veut donc surtout en profiter pour "rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Beaucoup ont lâché le mouvement entre-temps. C'est la seule fête qu'il va y avoir."

Le retraité des mines confie quand même avoir une petite "angoisse". "Le pire serait de se retrouver à une petite trentaine de manifestants sur le rond-point. On est toujours dans cette peur que les gens ne viennent plus. C'est ce qu'on constate encore plus ces derniers mois et ces dernières semaines", conclut Juan Estevez. La manifestation des gilets jaunes débutera à 13 heures, samedi 19 novembre, au rond-point de la zone commerciale de Saint-Avold.