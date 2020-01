A Lourdes, trouver un logement adapté, relève presque du miracle

Lourdes, France

Pauline robinet est Oloronaise, après son baccalauréat, elle poursuit cette année ses études en BTS tourisme au lycée Peyramale à Lourdes. Elle vient de se trouver privée de cours pendant une semaine parce que l'ascenseur qui dessert son appartement était en panne. Elle rentrait d'Oloron, et sans ascenseur, il lui était impossible d'accéder à son appartement en étage, elle est donc repartie chez ses parents et elle s'est fait envoyer les cours. Aujourd'hui, après une réparation provisoire de l'ascenseur, elle craint de se retrouver un jour bloquée dans l'appartement.

Malgré ses recherches, la famille n'a toujours pas trouvé de logement adapté

Pauline qui a le soutien de ses parents, se heurte à cette réalité : à Lourdes, les logements adaptés se trouvent dans les hôtels ou les résidences qui accueillent les pélerins et le coût à l'année est bien trop élevé. En ville, le parc locatif est vieillissant et ceux qui rénovent, ne prennent pas en compte l'accueil de fauteuils roulants. Le centre communal d'action sociale de Lourdes leur a bien proposé un appartement mais dans une cité excentrée et sans pouvoir stationner correctement le véhicule aménagé pour le fauteuil.

Gilles Robinet, le papa de Pauline Copier