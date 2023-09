À Lourdes, un joueur remporte un jackpot de trois millions d'euros au loto

"Un joueur fidèle de la loterie nationale a remporté 3 millions d'euros, [...] nouveau gagnant du Loto des Hautes-Pyrénées" indique le site internet tirage-gagnant.fr qui annonce ce gain impressionnant ce mercredi. Le jour de chance remonte au samedi 17 juin 2023, au bureau de tabac situé à Lourdes "La Cig'halle". L'identité du joueur de loto n'est pas connue par l'établissement.

ⓘ Publicité

"Ça donne envie aux clients de jouer"

"C'est la première fois qu'un joueur remporte une telle somme" raconte le tabac que nous avons contacté et qui constate qu'il y a de bonnes ondes ces temps-ci. Le 17 juillet, un joueur avait gagné 20.000€ et le 12 août, il y a eu un gain de 55.000€. "On a beaucoup d'habitués qui jouent chez nous, la clientèle est intriguée, ça donne envie aux clients de jouer" ajoute un employé du bureau de tabac.