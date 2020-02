A Lourmarin dans le Luberon l'éclairage public est désormais digne du 21° siècle

Le nouvel éclairage municipal de Lourmarin est Il est à LED et connecté, réglable à l'envi il fait la fierté de la municipalité. Economie d'énergie, d'argent et de pollution lumineuse, le projet est attrayant et résolument moderne.