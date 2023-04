À Lourmarin, une association dénonce le "sur-tourisme"

Concilier développement touristique, vie de village et écologie. Dans le Luberon, cet enjeu devient de plus en plus important. Et à Lourmarin par exemple c'était le sujet d'une réunion publique ce 24 avril. Ce débat a été organisé par l'association "Vivre à Lourmarin" qui s'oppose à deux projets portés par la municipalité mais aussi plus largement au sur-tourisme. Nous avons rencontré des membres de cette association et l'adjointe qui a suivi ces projets juste avant cette réunion pour recueillir leurs arguments.

Trois créations de parkings

Tout d'abord, la création de trois parkings est au cœur du débat. L'association parle de 700 places, la mairie de 500, mais plus profondément ils ne sont pas d'accord sur la nécessité de leurs créations. "Créer des parkings supplémentaires, c'est inciter les gens à venir se garer et on pense que ce n'est pas une solution pour combattre le sur-tourisme", affirme Stéphane Buffet le président de l'association Vivre à Lourmarin.

Mais pour la mairie, ces trois parkings sont au contraire une nécessité. "L'idée n'est pas du tout de faire un appel d'air. C'est pour réguler le stationnement sauvage sur la plantade (une prairie) et sur les trottoirs, parce que ça nous pose un vrai problème de sécurité", explique Adeline Le Baron, l'adjointe au maire qui a suivi le projet. Elle précise qu'il est prévu que ces parkings soient crées face aux Halles du Petit Moulin, derrière la fruitière numérique et route d'Apt dans un champ en friche.

Un projet d'extension d'un hôtel

Par ailleurs, l'association Vivre à Lourmarin réaffirme son opposition au projet d'extension de la Bastide du Galinier, un hôtel situé près du centre-ville dans un espace arboré. Ce projet a été rejeté par le conseil municipal suite à l'enquête publique et à l'opposition d'une partie des habitants. Mais il n'est pas abandonné, et l'association rappelle donc qu'elle questionne l'augmentation du nombre de chambres et donc de la consommation d'eau en été, ainsi que l'arrachage d'arbres sur la propriété.

La mairie retravaille donc sur une nouvelle version du projet dont on ne connait pas les grandes lignes. Mais Adeline Le Baron tient à rappeler la stratégie touristique de la ville en termes d'hébergements. "Il nous faut plus de chambres d'hôtel car nous essayons de favoriser un tourisme de séjournants plutôt que d'excursionnistes parce que les séjournants restent deux ou trois jours et vont passer plus de temps sur le territoire", affirme l'adjointe au maire. "Il faut aider les commerçants."

Les membres de l'associations se disent conscients de cet aspect économique mais demandent plus de diversité dans les axes de développement de Lourmarin et plus de créations d'emplois en dehors de l'économie strictement touristique.